Einbruch in Hotel auf Usedom: Täter entkommen mit Bargeld

Heringsdorf

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Hotel in der Grenzstraße in Heringsdorf eingebrochen. Die Tat wurde durch Mitarbeiter in den frühen Morgenstunden festgestellt. Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und dabei einen Sachschaden von etwa 300 Euro verursacht.

Aus verschiedenen Räumen des Hotels entwendeten sie laut Polizei Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/ 279224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

