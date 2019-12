Heringsdorf

Am Sonntagmorgen konnte die Polizei in der Stadt Usedom zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in einen Transporter stellen. Gegen 2.45 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie sie einen Transporter aufbrachen und Elektrowerkzeuge entwendeten. Die Polizei konnte ein verdächtiges Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen feststellen. Der Fahrer missachtete die Anhalteaufforderung und flüchtete. In Gneventhin konnten zwei polnische Männer (25/39 Jahre) gestellt werden. Das Stehlgut wurde an einem Feldrand in Usedom entdeckt.

Von Henrik Nitzsche