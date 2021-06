Wolgast

Ein Bild der Verwüstung bot sich am Montagmorgen den Mitarbeitern des Wolgaster Famila-Marktes und des Uhren- und Schmuckstudios im Markt. Unbekannte sind laut Polizei am Montag nachts zwischen 1 und 2 Uhr in den Supermarkt eingebrochen. Nach Polizeiangaben haben sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in den Markt verschafft. Der oder die Täter müssen über den Notausgang, der sich direkt an der B 111 (Chausseestraße) befindet, eingedrungen sein. Eine zerborstene Scheibe mit Loch zeugte am Montagvormittag noch von den Einbruchspuren.

Im Marktinneren wurden mehrere Regale beschädigt. Besonders schlimm hat es das Uhren- und Schmuckstudio getroffen, wo Vitrinen mit großer Gewalt aufgerissen und Glasscheiben kaputtgeschlagen wurden. Nach Aussage der Inhaberin Sonja Dworak wurde sowohl Gold- als auch echter Silberschmuck in Größenordnungen gestohlen.

Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei

Auf dem Fußboden lagen die Scherben der zerbrochenen Scheiben weit verstreut. Ob sich die Täter auch an Waren des Marktes bedient haben, ist unbekannt. Der oder die Täter konnten den Markt trotz ausgelöstem Alarm vor Eintreffen der Polizei verlassen.

Eine der zerstörten Vitrinen des Uhren- und Schmuckladens im Famila-Markt. Quelle: privat

Am Mittag sah es im kleinen Uhren- und Schmuckstudio schon fast wieder normal aus. Nur die leere Vitrine und die fehlenden Scheiben, die bereits bei einer Glaserei wieder angefertigt werden, kündeten noch vom Einbruch.

„Der materielle Schaden ist groß“

„Es ist so furchtbar, dass es Menschen gibt, denen egal ist, ob durch so einen Einbruch eine Existenz vernichtet wird oder nicht. Der materielle Schaden ist groß. Aber mindestens genauso groß ist der seelische Schaden, denn mein kleines Geschäft habe ich mir in harter Arbeit genau wie viele andere Gewerbetreibende aufgebaut“, sagt eine sichtlich erschütterte Sonja Dworak. Sie hat nun weitere Sicherheitsmaßnahmen für ihren Markt veranlasst.

Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und war auch zur Spurensicherung vor Ort. Hinweise zum Einbruch in den Famila-Markt nimmt die Polizei in Wolgast unter Telefon 038 36 / 252 224, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Cornelia Meerkatz