Einbrüche haben sich in MV nach Lockdown fast verdoppelt

Rostock

Sie sind wieder da: Nachdem während des ersten langen Lockdowns Einbrecher offensichtlich wenig Chancen sahen, in Wohnungen und Häuser einzusteigen, haben derartige Straftaten nun wieder zugenommen. Das bestätigt die Statistik der Polizei. Vor allem in Vorpommern meldeten die Polizeireviere in den vergangenen Monaten und Tagen besonders viele Delikte.

„Im gesamten Präsidiumsbereich waren es von März bis Juli 2020 etwa 170 Wohnungs- beziehungsweise Hauseinbrüche“, berichtet Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, das auch fast ganz Vorpommern mit abdeckt. Im Vergleichszeitraum in diesem Jahr gebe es nun einen deutlichen Trend nach oben.

Viele Einbrecher im Kreis Vorpommern-Greifswald

Konkrete Zahlen könne sie wegen des laufenden Jahres noch nicht nennen. Man müsse aber von einem Anstieg um rund 40 Prozent ausgehen. „Vor allem im Bereich Vorpommern-Greifswald ist die Zahl der Einbrüche in diesem Jahr im verglichenen Zeitraum fast um das Doppelte angestiegen“, berichtet die Polizeisprecherin. Allerdings können Wohnungs- und Hausbesitzer dort wieder etwas aufatmen. „Dort haben wir letzte Woche jedoch einen großen Ermittlungserfolg gegen die Einbruchskriminalität gehabt und Tatverdächtige festnehmen können, die für etwa 75 Einbrüche infrage kommen und nun auch in U-Haft sind“, sagt Claudia Tupeit.

Am häufigsten wurde zwischen März und Juli dieses Jahres in Wohnungen und Häuser eingebrochen. Besonders betroffen waren unter anderem Gebiete im Norden Usedoms. Die beiden mutmaßlichen Täter seien aber nun gefasst. Die Taten wurden meist in der Nacht, aber auch am Tage begangen. Dabei hatten es die Diebe vor allem auf Bargeld und Wertgegenstände wie Schmuck abgesehen.

31 Straftaten im Norden Usedoms

Seit September 2020 ermittelt die Kriminalpolizei in diesen Fällen. Der Gesamtschaden belaufe sich laut Polizei auf über 130 000 Euro. Allein im Norden Usedoms wurden 31 dieser Straftaten mit einem Gesamtschaden von rund 60 000 Euro registriert. „Wir gehen nun davon aus, dass nun die Einbruchsstraftaten in dem Bereich wieder rückläufig sein werden“, so Präsidiumssprecherin Claudia Tupeit. Aber auch in den Regionen Ribnitz-Damgarten, Barth und Franzburg seien viele Einbrüche zu verzeichnen gewesen. Am vergangenen Wochenende traf es auch den Schützenverein in Anklam. Dort wurden hochwertige Bögen von Bogenschützen gestohlen. Auf dem Gelände des Schützenvereins hatte am Samstag noch ein Übungsschießen stattgefunden. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen sollen keine anderen Sportschusswaffen entwendet worden sein.

Ende Juli wurde in Elmenhorst (Landkreis Rostock) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Besitzer merkten erst nach ihrer Rückkehr, was geschehen war. Im Wohnzimmer waren Schubladen geöffnet worden, auch in anderen Räumen des Hauses waren Sachen und Gegenstände auf dem Boden verteilt. Mehr als 30 000 Euro wurden gestohlen.

Opferschutz-Expertin: Einbrüche können Trauma auslösen

Marlies Luscher vom Opferschutz in Rostock berichtet, etwa zehn Prozent der Betroffenen, die Opfer eines Einbruches wurden, erleiden ein Trauma, müssen sich psychologische Beratung suchen. „Es gibt Menschen, die bei einem Einbruch in die eigene Wohnung oder in das eigene Haus anwesend sind, die überhaupt nicht damit klarkommen. Vieles wurde durchwühlt, die persönlichen Dinge berührt. Das ergibt eine Unsicherheit. Sie hören auf jedes Geräusch und kommen nicht mehr zur Ruhe“, berichtet die Expertin.

Allerdings seien nur sehr wenige Menschen überhaupt zu Hause, wenn bei ihnen eingebrochen wird. „Einbrüche finden meistens in Abwesenheit der Besitzer statt“, sagt Marlies Luscher. Dann würden meistens nur die Versicherungen eingeschaltet, um die Schäden zu ersetzen.

Von Michaela Krohn