Anklam

Von Donnerstag bis Freitag machten sich Diebe in Anklam zu schaffen. Laut Polizei drangen unbekannte Täter in der Demminer Straße in Anklam in eine Fachfirma ein. Nach ersten Informationen wurden neben Messtechnik auch ein Bootsmotor und mehrere Reifen gestohlen. Der Schaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Zudem brachen die Diebe in mehrere Gärten in der Demminer Straße ein. Sie hatten es vor allem auf Werkzeug und Arbeitsgeräte abgesehen. Der Schaden wird hier auf 450 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971/ 2512224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von Henrik Nitzsche