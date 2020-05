Eine Million Euro: Lassaner machen ihr Schützenhaus wieder piekfein

Lassan

Die Stadt Lassan kann dank einer kräftigen Finanzspritze des Landes MV zwei weitere wichtige Sanierungsvorhaben in die Wege leiten. Fördermittel in Höhe von einer Million Euro macht Schwerin für die Sanierung und Erweiterung des Schützenhauses und den Neuausbau der Straße Neustadt locker. Der finanzielle Eigenanteil, den die Stadt für beide Vorhaben insgesamt aufzubringen hat, bewegt sich bei gut 66 000 Euro.

Um den Investitionen haushaltstechnisch den Weg zu ebnen, beschlossen die Stadtvertreter am Dienstagabend den städtischen Etat für 2020. Dieser, so teilt Anke Kock vom Fachdienst Finanzen des Amtes Am Peenestrom mit, weist im Finanzhaushalt Einzahlungen von 3,269 und Auszahlungen von 3,639 Millionen Euro aus. „Der Fehlbetrag von 370 040 Euro wird durch die Aufnahme eines Kassenkredites ausgeglichen“, informierte Anke Kock.

Die Corona-Krise zwang die Lassaner Stadtvertretung zu besonderen Maßnahmen. So standen während der Sitzung am Dienstagabend im Schützenhaus die Tische der Abgeordneten in ausreichendem Abstand zueinander. Quelle: Tom Schröter

„Noch in diesem Jahr müssen 260 000 Euro im Schützenhaus verbaut werden“, sagt Lassans Bürgermeister Fred Gransow ( CDU). Daher würden die Baulose bereits Mitte Mai öffentlich ausgeschrieben, um möglichst zügig mit den Arbeiten beginnen zu können.

Geschnitzte und bemalte Saaldecke wird wieder sichtbar

Laut Gransow soll das Hauptdach des Schützenhauses erneuert und mit einer Wärmedämmung ausgestattet werden. „Gleichzeitig ist vorgesehen, im großen Saal die Zwischendecke zu entfernen und die darunter verborgene ursprüngliche Saaldecke mit ihrem wunderbar geschnitzten und bemalten Gebälk wieder hervortreten zu lassen“, so Gransow.

Diese historische Postkarte aus den 1930er-Jahren zeigt das Innere des Lassaner Schützenhauses. Auf dem oberen Foto ist die kunstvoll aus Holz gestaltete historische Saaldecke zu sehen. Quelle: Archiv Bernd Jordan

Darüber hinaus hat die alte mit Kohlen und Holz gespeiste Forsterheizung ausgedient; stattdessen soll das historische Gebäude eine moderne Gasheizung erhalten. Auch die Elektroanlage wird erneuert und das Objekt brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht.

Im Saal hält ein neuer Parkettfußboden Einzug und ein separater Sanitärtrakt samt Sammelgrube soll entstehen. Und: Die Malerarbeiten im Inneren und an der Fassade orientieren sich laut Gransow an fachmännischen Gutachten, so dass der traditionsreiche Gesellschaftsbau in den Lassaner Anlagen wieder in altem Glanz erstrahle.

Historisches Schützenhaus wird rege genutzt

Im Lassaner Schützenhaus pulsiert regelmäßig gesellschaftliches Leben. Hier kommt die Ortsgruppe der Volkssolidarität zu ihren Veranstaltungen zusammen, flimmern Filme über die Leinwand, feiern die Lassaner Jecken Karneval oder finden regelmäßig private Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern statt. In der Vergangenheit waren größtenteils in privater Eigeninitiative der Wasseranschluss und die Bar erneuert, Arbeiten an der Elektroanlage ausgeführt und ein Teil des Daches in Ordnung gebracht worden.

Auch die Finanzierung des Neuausbaus der etwa 230 Meter langen Straße Neustadt in Lassan ist nunmehr gesichert. In den vergangenen Wochen verlegte der Wasser- und Abwasser-Zweckverband hier Kanäle für Wasser, Abwasser und Regenwasser.

„Diese Arbeiten sollen nächste Woche fertig werden“, verkündet Bürgermeister Gransow. Anschließend erhält die mit Schlaglöchern übersäte Fahrbahn, die sich bei Regenwetter regelmäßig in eine Seenlandschaft verwandelte, einen neuen Aufbau in Asphaltbauweise.

Von Tom Schröter