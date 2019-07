Anklam

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle in Anklam zu einem Großbrand. Nach Erkenntnissen der Polizei brannte die Biofilteranlage der Ölmühle.

Die besagte Anlage grenzt unmittelbar an das Fabrikgebäude der Ölmühle an. Bereits vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Anklam, Ducherow und Murchin dehnte sich das Feuer auf das angrenzende Fabrikgebäude aus und ging auch auf zwei Tanks über, welche mit rund 2500 Litern Diesel gefüllt waren. „Im weiteren Verlauf kam es zu einer Verpuffung des Diesels“, so die Polizei in einer Mitteilung am Freitagabend. Aufgrund der Explosionsgefahr wurden alle angrenzenden Geschäfte evakuiert sowie die Zufahrtsstraßen zum Brandort gesperrt.

Am Freitag ist ein Feuer in Anklam an der Ölmühle ausgebrochen.

Nach einer Stunde hieß es von den Feuerwehrleuten „Feuer aus“. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden zeitnah aufgehoben. Zwei Kameraden der Feuerwehr wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der eine verdrehte sich das Knie, der andere hatte Probleme mit dem Kreislauf. Der vorläufige Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Anklam nahm sofort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein Brandursachenermittler kam noch am späten Freitagabend zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Brandursache weiterhin unklar, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Daher ermittelt der Kriminaldauerdienst Anklam wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

Hannes Ewert