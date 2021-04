Greifswald

Am 21. Juni beginnen in Mecklenburg-Vorpommern planmäßig die Sommerferien. Der Notenstopp und entsprechend die Zeugnisse stehen auch für die Klassen, die in diesem Jahr keinen Abschluss machen müssen, natürlich schon vorher fest. Mit dem neuen Lockdown hat das Land nun jedoch entschieden, dass auch die Schulen für mehrere Wochen schließen werden – was bedeutet das für die Bewertung der Schüler?

Durch Lockdown und Wechselunterricht ist viel Unterricht auf der Strecke geblieben. Wegen der Aktualität und zeitlichen Dringlichkeit fasste das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern vor allem Beschlüsse, die es Abschlussklassen ermöglichte, weiter in Präsenz beschult zu werden und so bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet zu sein.

Künftige Abschlussklassen haben viel verpasst

Für den ersten „Corona-Jahrgang“, die Abschlussklassen von 2020, bedeutete das noch relativ wenig bis keinen Ausfall. Der Ausfall von wenigen Wochen wurde durch eine Verschiebung der Prüfungen kompensiert. Anders sieht das bei den Schülern aus, die sich gerade auf ihre Prüfungen vorbereiten. Sie haben zwischen März und Mai 2020 fast acht Wochen in der Schule verpasst und noch einmal zwei Wochen im Dezember.

Während es Anfang dieses Jahres für alle anderen dann Distanzlernen und Notbetreuung hieß, bekamen sie Präsenzunterricht. Noch prekärer wird die Lage für Schüler, die 2022 ihren Abschluss machen wollen: 2020 und 2021 haben sie jahrgangsübergreifend 17 Wochen Schule mit Distanzlernen in verschiedenen Formen und Wechselunterricht verbracht.

Noten für Distanzlernen nicht erlaubt

Da es den Lehrern nicht erlaubt ist, die Leistungen der Schüler im Distanzlernen zu bewerten, stellt sich nun im neuen Lockdown die Frage: Auf welcher Grundlage sollen die Schüler Zeugnisse erhalten. Das Bildungsministerium hat auf diese Frage bereits im Januar in Form einer Anpassung der Schulverordnung geantwortet. Kurz gesagt: Eine Note reicht in diesem 2. Halbjahr für die Schüler.

Steffen Qual vom Greifswalder Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium fasst die aktuelle Situation mit der Notenvergabe pragmatisch zusammen: „Nur eine oder maximal zwei Noten zu vergeben, ist in Ordnung und für die Lehrerschaft auch leistbar.“ Konkret heißt das, eine Klausur in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und in den Fremdsprachen reicht im Schuljahr. Zudem sollen Schüler „mindestens eine Note und höchstens zwei Noten“ für Leistungen oder sonstige Leistungen erhalten.

Außerdem habe das Jahngymnasium den Schülern auch während des Distanzlernens immer Rückmeldungen zu der eigenen Leistung gegeben. „Wir haben den Schülern aufgezeigt, was für Noten sie bekommen würden oder eine schriftliche Rückmeldung gegeben.“

Eltern im Kreis sind grundsätzlich zufrieden

Was im ersten Moment knapp klingt, nennt auch der Schulleiter des Greifswalder Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums eine gute Verordnung. „Das ist für uns besonders deswegen umsetzbar, weil die Jahresendnote aus den zwei beiden Halbjahresnoten gebildet wird und wir im ersten Halbjahr drei Noten vergeben konnten“, so Ulf Burmeister. Entsprechend der waltenden Umstände sehe er kein Problem mit der Verordnung wie auch sein Kollege Steffen Qual. Dieser sagt aber ganz grundsätzlich: „Schüler gehören in die Schule, nicht vor ein Display.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Kreiselternrat sieht bei der Verordnung im Punkt Leistungsbewertung wenig Kritik. Man bekomme, wenn überhaupt, Rückmeldungen von Eltern, dass die Lehrer sehr engagiert seien, den Kindern faire Noten zu geben, erklärt der Kreiselternrat Vorsitzende, Mario Riedel.

11. Klassen sind jetzt am Zug

Das System funktioniert auch, weil mit dem neuen Lockdown nicht mehr nur die Abschlussklassen beschult werden. Gerade an Gymnasien wäre das sonst ein Problem. Auch die Abschlussnoten der Halbjahre aus den 11. Klassen zählen teilweise in die Abiturnote. Damit diese Schüler nicht benachteiligt werden, wurde entschieden, dass sie nun Präsenzunterricht bekommen. Bisher war das den Abschlussklassen vorbehalten. Die werden jedoch nicht mehr unterrichtet, sondern stecken mitten im Abitur. „Dadurch haben wir freie Kapazitäten und können die Elften unterrichten“, erklärt Qual.

Von Philipp Schulz