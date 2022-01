Corona-Demo - Eine Woche nach Ausschreitungen in Anklam: So verlief der Corona-Maßnahmen-Protest am Montag

Nach den Ausschreitungen vergangene Woche formierte sich dieses Mal ein Protest gegen die „Spaziergänger“. Neben der Menschenkette gegen Gewalt und für Solidarität kam es wieder zu einer großen, nicht angemeldeten Versammlung