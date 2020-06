Eine besondere Verbindung: Herz und Glaube

Usedom

Das ist mir eine Herzensangelegenheit! So sagen wir, wenn uns eine Sache besonders betrifft und sie uns sehr wichtig ist. Wie zum Beispiel die Mitarbeit in Vereinen, Organisationen und Kirchengemeinden: da investieren wir Zeit und Geld, treffen gleichgesinnte Menschen und freuen uns an der Gemeinschaft.

Wir nehmen Anstrengungen auf uns und bekommen eine ganze Menge geschenkt. Eine Herzensangelegenheit lässt uns immer wieder mal über uns hinauswachsen. „Man muss ja was für`s Herze tun“, sagt Vater Luitpold Löwenhaupt in der Geschichte von der Weihnachtsgans Auguste. „Du allein kennst das Herz der Menschenkinder.“ 1. Könige 8,39 Beim Lesen des Monatsspruches für den Juni kamen mir gleich viele Herzenslieder und -worte in den Sinn: „Geh aus mein Herz und Suche Freud“, „Ich Singe dir mit Herz und Mund“, „Man sieht nur dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“.

Anzeige

Christoph Tiede Quelle: Ingrid Nadler

Weitere OZ+ Artikel

Das Herz, unser Zentralorgan, hat viele Funktionen. Es hüpft vor Freude, schlägt schnell in Angst und Anstrengung und drückt bei Kummer. Die Liebe lässt das Herz tanzen! Sie kann es auch brechen. Das Herz gibt dem Körper den Takt vor. Das Herz kann auch sehen. Es sieht über das hinaus, was für die Augen nicht sichtbar ist. Manchmal ist es nur ein besonderes, nicht zu deutendes Gefühl. In das Herz eines anderen Menschen können wir nicht sehen, es sei denn, jemand schüttet sein Herz vor uns aus.

Doch in den letzten Winkel können wir nicht schauen. Gott sieht durch unsere blank polierte Oberfläche hindurch. Er lässt sich nicht vom äußeren Schein blenden. Wir Menschen sind da anders. In der Bibel wird das Herz fast 900-mal erwähnt! Herz und Glaube stehen in besonderer Verbindung.

Auch der Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Unser Herz soll nicht hart sein, sondern Gott und dem Nächsten zugewandt. Gott schaut bis ins Innerste. Er weiß, wie es in unseren Herzen aussieht. Wir brauchen uns nicht verstecken. Er kennt unsere Ängste und Sehnsüchte, die ungewollte Einsamkeit. Gerade auch jetzt in dieser Zeit der Einschränkungen durch das neue Coronavirus. Menschen sind verunsichert: Was dürfen wir und was nicht? Was macht es mit uns, wenn wieder so viele Menschen auf der Insel sind? Gott sieht aber auch unsere Möglichkeiten, dass, was in uns steckt und wir uns von selbst nicht zu sagen oder zu tun wagen.

Was sagt dir dein Herz? Oft ist das die Frage, wenn alles andere durchdacht ist und die Entscheidung schwer fällt. Das Herz muss den letzten Ausschlag geben: Gib deinem Herzen einen Stoß! Meistens geschieht es unbewusst, dass das Herz entscheidet. Und so dann und wann merken wir, das Herz und Verstand völlig anders entscheiden. Wichtig ist, dass das Herz immer mit entscheidet. Es ist bisweilen klüger als der Verstand. Bleiben Sie behütet!

Lesen Sie auch

Von Christoph Tiede