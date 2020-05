Eine etwas andere Sitzung: Peenemündes Gemeindevertreter tagen in Schiffshalle

Peenemünde

Ungewohnter Sitzungsort: Die Gemeindevertretung von Peenemünde tagte nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal wieder öffentlich – doch nicht im angestammten Gemeindegebäude, sondern in der Schiffshalle im Nordhafen.

Ursprünglich war sogar angedacht, die Sitzung im Freien abzuhalten. „Doch angesichts des nasskalten Wetters haben wir eine Halle freigeräumt, sodass sämtliche Hygiene- und Abstandsregeln völlig problemlos eingehalten werden konnten“, sagt der 2. stellvertretende Bürgermeister Detlev Löll.

Masken, Desinfektionsmittel und Teilnehmerlisten wurden vorbereitet

Und richtig: Mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den sieben Gemeindevertretern waren ebenso vorhanden wie die jeweils 1,5 Meter zwischen den Stühlen für Einwohner und Gäste. Gleich an der Tür musste sich jeder in einer Teilnehmerliste eintragen und Name, Anschrift sowie Telefonnummer hinterlassen.

Es lagen ausreichend Masken zum Bedecken von Mund und Nase bereit und auch an Händedesinfektionsmittel war gedacht worden. Im Vorfeld war die Sitzungseinladung des Bürgermeisters durch seinen zweiten Stellvertreter allen Gemeindevertretern rechtzeitig zugegangen und im Ort öffentlich gemacht worden.

Verwaltungsbeamtin stellt Notwendigkeit der Sitzung in Frage

Und dennoch war die Gemeindevertretersitzung nicht unumstritten. Der Grund dafür war die ablehnende Haltung des Amtes Usedom-Nord zur Sitzung der Gemeindevertretung. So gab es keine zentrale öffentliche Einladung, zudem soll die Verwaltungschefin erklärt haben, dass sie das Protokoll der Sitzung, das eine Gemeindevertreterin anfertigte – Mitarbeiter des Amtes waren nicht zugegen –, nicht anerkennen wolle. „Stimmt nicht“, sagt Kerstin Teske, die Leitende Verwaltungsbeamtin.

Sie habe lediglich die Notwendigkeit der Sitzung in Frage gestellt. „Mit Bürgermeister Barthelmes gab es eine Absprache für einen späteren Termin, denn die meisten auf der Tagesordnung stehenden Beschlussvorlagen hatten keine Eile“, sagt Teske. Die Eilentscheidung zur Montage des Zaunes am Sauerstoffwerk sei in der Coronakrise längst umgesetzt worden – da komme es bei der noch förmlich nachzuholenden Genehmigung auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht an, so ihre Argumentation.

Und die Aufarbeitung bereits vorhandener Infotafeln habe der Bürgermeister angesichts der geringen Wertgrenzen von sich aus veranlassen können genau wie das Aufstellen der Schranke am Haupthafen.

Peenemünder störten sich nicht an den Diskrepanzen

Bei der Abstimmung zur öffentlichen Auslegung der 2. Änderung und 1. Ergänzung des B-Planes Nr. 7 „Yachthafen und Ferienhausgebiet Peenemünde“ befürchtete sie dagegen, dass exakte Vorgaben durch das Baugesetzbuch nicht eingehalten werden, wenn ohne Beteiligung des Fachamtes getagt werde. „Wenn so etwas passiert, ist das gesamte B-Plan-Verfahren hinfällig und müsste wiederholt werden“, erläutert Kerstin Teske. Sie bedauert, dass die vorherige Absprache der Gemeinde mit dem Amt Usedom-Nord plötzlich nicht mehr gegolten habe.

Die Peenemünder selbst störten sich an den Diskrepanzen nicht: Zehn Bürger (und ein stolzer Kater) waren als Zuhörer zur Gemeindevertretersitzung gekommen. Angesichts der auch in der Schiffbauhalle herrschenden Kühle verlief die Sitzung ziemlich schnell, der öffentliche Teil war nach 35 Minuten beendet.

Da kein Amtsmitarbeiter wie sonst üblich bei der Tagung der Gemeindevertretung Peenemünde dabei war, will das Amt laut Kerstin Teske das Protokoll durch die Kommunalaufsicht prüfen lassen, „um Rechtssicherheit für die getroffenen Entscheidungen zu haben.“

Von Cornelia Meerkatz