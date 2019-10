Eingeschalteter Herd löst Brandmelder in Wolgaster Wohnung aus

Wolgast

Am Mittwochnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohendorf, Kröslin und Wolgast zu einem Brandeinsatz in die Wolgaster Diesterwegstraße gerufen. Die Anrufer nahmen zuvor akustische Signale eines Rauchmelders und leichten Brandgeruch wahr. Da sich niemand in der Wohnung befand und die Wohnungstür verschlossen war, verschafften sich die Einsatzkräfte über die Drehleiter bzw. über ein abgekipptes Fenster Zugang zur Wohnung. In der Küche konnte ein eingeschalteter Herd und darauf befindliche Gegenstände als Ursache ausgemacht werden. Verletzte wurde bei dem Einsatz niemand.

Von Tilo Wallrodt