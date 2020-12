Aldi, Lidl, Rewe & Co. - Einkaufen in MV zu Silvester: Wie lange haben die Supermärkte am 31. Dezember geöffnet?

Am 31. Dezember noch schnell die letzten Einkäufe für die Silvesterfeier im kleinen Kreis erledigen – geht das? Und wenn ja, bis wann? Die OZ gibt einen Überblick zu den Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe & Co in Mecklenburg-Vorpommern.