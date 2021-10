Ückeritz

Für die Brüder Gabriel und Noah Nsaka aus Zinnowitz auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat das gemeinsame Lernen mit ihren Klassenkameraden endlich wieder einen konkreten Inhalt. Weil für den 14- und den 15-Jährigen jetzt zwei Lernroboter zur Verfügung stehen, können sie von zu Hause aus via Internet am Miteinander-Lernen teilnehmen.

Zu verdanken haben sie das vor allem der solidarischen Hilfe des Vereins Kolibri aus Berlin, ihrem unnachgiebig auf Lösungen drängenden Schulleiter Peter Biedenweg, ihren Eltern und den Pädagogen an der Ostseeschule Ückeritz, für die Inklusion besonders eine Sache des Herzens ist. Immerhin lernen hier gemeinsam mit gesunden Schülern auch rund 20 Mädchen und Jungen, die es mit diversen Einschränkungen und Behinderungen zu tun haben.

Die Ostseeschule Ückeritz ist seit kurzem nicht nur landesweit Spitze in der Digitalisierung, sondern ihr Leiter hat es mittels völlig uneigennütziger Hilfe aus Berlin sogar geschafft, zwei Double-Robotics-Lernroboter, made in USA, zur Nutzung ausleihen zu dürfen. „Das ist eine ganz großartige Sache“, findet Biedenweg. Dabei hatte es in der heißen Phase der Corona-Pandemie durch das Abspringen potenzieller Sponsoren schon fast so ausgesehen, als ob das heiß ersehnte Projekt zum Scheitern verurteilt ist.

Berliner Verein Kolibri half sofort

Der Lernroboter, ein sogenannter Avatar, der vom Verein Kolibri-Hilfe für die beiden schwer kranken Zinnowitzer Schüler bereitgestellt wurde Quelle: Tilo Wallrodt

Doch dann kam über einen Kontakt zum Hauptstädter Andreas Landgraf doch alles ganz anders. Der Müllwerker und Vorsitzende des Vereins Kolibri, der krebskranken Kindern hilft, hatte zu dem Ückeritzer Begehren nur eine einzige, knappe Nachfrage: „Wann beginnt bei euch der Unterricht wieder? Dann schicke ich einen Techniker mit den Geräten auf die Insel.“ Gesagt – getan.

Nun verrichten zwei jeweils rund 5000 Euro teure Avatare ihren hochmodernen wie sozial eminent wichtigen Dienst zwischen den Klassenzimmern der 9b und der Wohnung der Nsakas, von wo aus die Robis per Laptop angesteuert werden, sich bewegen, Tafelbilder zoomen und Dialoge führen können. „Für unsere beiden Söhne haben Lernen und Schule damit wieder einen ganz anderen Inhalt. Es ist der unerwartete Durchbruch zu kompletten Bildungschancen“, sagt Mutter Birgit.

Integration wichtig fürs Gesundwerden

Gabriel und Noah leiden an einer schweren neuroimmunologischen Erkrankung, einem chronischen Erschöpfungssyndrom, das sie zwingt, ihren eigenen Akku immer wieder ein Stück weit aufzuladen, um Lernaufgaben meistern zu können. Sie brauchen, wie deutschlandweit schätzungsweise 40 000 betroffene Kinder und Jugendliche, im heimischen Umfeld regelmäßig lange Ruhephasen, um nach einem Schwächeanfall wieder zu Kräften zu kommen.

Weil aber Einsamkeit krank macht und die Ückeritzer Pädagogen die Überzeugung leben, dass gerade soziale Integration ein besonders wichtiger Baustein des Gesundwerdens ist, haben sie lange und energisch nach der nun gefundenen zeitgemäßen Lösung gesucht. Biedenweg selbst ist noch immer erstaunt darüber, wie unbürokratisch und für Deutschland damit eigentlich kaum vorstellbar fix die Sache vonstatten ging.

„Mit den Avataren können sich die beiden Jungs nun im Klassenraum und bei sämtlichen Fächern bewegen, mit anderen Schülern interagieren und mit Freunden reden“, sagte der sichtlich gerührte Schulleiter bei der Vorstellung des Projektes. Er sei „sehr glücklich und sehr froh“, einen solchen Schritt gehen zu können, der es Gabriel und Noah ermögliche, später sogar zu studieren. Und das nach einem fast kompletten Jahr ohne Präsenzunterricht, aber in Einsamkeit.

Die glücklichen Eltern Birgit und Jean-Jacques Nsaka, Andreas Landgraf vom Verein Kolibri und Schulleiter Peter Biedenweg von der Ostseeschule in Ückeritz (v. l.) mit einem Lernroboter Quelle: Tilo Wallrodt

27 Lernroboter bisher im Einsatz

Deutschlandweit hat der Kolibri-Verein bislang bereits 27 solcher Lernroboter zum Einsatz gebracht, die Nachfrage sei stark zunehmend, schildert Landgraf sein Ehrenamt. Daher sieht er es als besonders wichtig an, wenn Partner des Projektes, wie Hertha BSC oder „Ein Herz für Kinder“, mit einsteigen.

Erkrankung im frühen Alter Eltern von erkrankten Kindernmit ME/CFS haben eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet, sich für eine der Krankheitsschwere angemessene Versorgung einzusetzen. Außerdem bitten sie, durch umfassende Investitionen in die biomedizinische Erforschung von ME/CFS den Kranken Hoffnung zu geben. Und das Parlament soll den Betroffenen dauerhaft beistehen, etwa durch Benennung einer/s Beauftragten oder durch Schaffung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. ME/CFS, von der WHO seit 1969 als Erkrankung des Nervensystems klassifiziert, betrifft besonders häufig junge Menschen und gilt mit rund 40 000 minderjährigen Betroffenen daher nicht nur als häufigste Ursache langer Schulfehlzeiten; das relativ frühe Erkrankungsalter trägt auch zu den enormen sozioökonomischen Kosten bei, die für die EU auf jährlich 40 Milliarden Euro berechnet werden.

Erst vor wenigen Tagen habe man die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst besucht und von ihr neue Signale der politischen wie finanziellen Unterstützung bekommen. „Das macht Mut“, sagt Landgraf, dessen Sohn eine Leukämieerkrankung erfolgreich überwunden hat. Er kennt das Leiden Betroffener also aus erster Hand, weiß, was Hilfe bewirken kann.

Dass gerade die Ostseeschule Ückeritz in Sachen Integration und Inklusion erneut Maßstäbe in Mecklenburg-Vorpommern setzt, dürfte auch Franz Wöllner und Erwin Glanz freuen. Wöllner, der Vorsteher des Schulzweckverbandes ist, verweist auf das kontinuierlich starke Engagement der im Verband aktiven Achterlandgemeinden, obwohl sie finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind. Und für Glanz, den Vorsitzenden des Sozialausschusses der Gemeinde, ist es gleichermaßen persönliche Überzeugung und politisches Muss, diese Entwicklung weiter voranzutreiben.

