Einsatz auf dem Peenestrom: Darum waren die Rettungskräfte unterwegs

Wolgast

Einsatz für die Wasserschutzpolizei und die Besatzung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigeraus Zinnowitz am Mittwochnachmittag auf dem Peenestrom. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei erklärt, ist eine Segelyacht mit fünf Personen an Bord, darunter ein Kind, auf Grund gelaufen. „An der Stelle ist nur eine Wassertiefe von 80 Zentimeter. Die Yacht hat allerdings einen Tiefgang von 1,5 Metern“, so der Sprecher. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Mithilfe der DGzRS wurde versucht das gecharterte Boot aus seiner misslichen Lage zu befreien, um es anschließend nach Krummin zu fahren.

Von Tilo Wallrodt