Wolgast

Eine verletzte Frau in einer Wohnung in der Wolgaster Maxim-Gorki-Straße rief am Sonnabend die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und von der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast auf den Plan. Gegen 16.35 Uhr wurde der Rettungsdienst verständigt, da dieser nicht ohne weitere Hilfe in die Wohnung der Frau gelangen konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Frau konnte auf Grund der Verletzung die Tür nicht eigenständig öffnen.

Die Drehleiter wurde kurzerhand in Position gebracht und mit einem Spezialwerkzeug das angekippte Fenster geöffnet. Anschließend brachten die Rettungskräfte die Frau gemeinsam über das Treppenhaus zum Rettungswagen. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.

Von Tilo Wallrodt