Einschränkungen für Autofahrer: Kreuzung am Bahnhof in Heringsdorf wird ausgebaut

Heringsdorf/Ahlbeck

Straßenbaustellen gibt es in den Kaiserbädern aktuell reichlich. Seit Tagen wird am Knotenpunkt L 266 / Bülowstraße / Friedenstraße in Heringsdorf gebaut, bereits seit März die Ortsdurchfahrt Ahlbeck und seit 2017 die Delbrückstraße inklusive der Nebenstraßen.

Der Knotenpunkt am Heringsdorfer Bahnhof stand schon lange auf der Agenda von Gemeinde und Straßenbauamt. Er gilt als ein Unfallschwerpunkt. Hinzu kommt, dass mit der Eröffnung des Baumwipfelpfades nahe des Bahnhofes das Verkehrsaufkommen durch Besucher steigen wird.

Problemlos die Hauptstraße überqueren

„Deshalb werden wir den Fußgängerüberweg zurückbauen und durch eine Fußgängerbedarfsampel ersetzen“, kündigt Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig an. Die neue Ampelanlage in Höhe des griechischen Restaurants soll dafür sorgen, dass Fußgänger problemlos die Hauptstraße passieren können. Wenn sie Grün haben, werden in Höhe Hotel „Stadt Berlin“ und ehemals Fußgängerüberweg aus Richtung Ahlbeck die Lichtsignalanlagen für die Kraftfahrer auf Rot stehen.

„In dieser Zeit sollen sich die Fahrzeuge aus dem Bahnhofsbereich und dem Waldbühnenweg einordnen können“, sagt Marko Koch vom Bauamt der Gemeinde. Ein Wendekreisel (Radius 3,50 Meter) an der Ausfahrt Bahnhof – dort steht gegenwärtig lediglich eine rot-weiße Warnbake – soll die Sicherheit beim Abbiegen erhöhen.

Barrierefreie Fußgängerüberwege

Zum Ausbau der Kreuzung gehören auch barrierefreie Fußgängerüberwege. Neu wird die Wegeführung sein: Laut Koch werden die Fußgänger an der Bushaltestelle am Bahnhof vom üblichen Fußweg in Richtung Landesstraße bereits auf die andere Straßenseite (Gebäude Wohnungsgesellschaft) geführt.

Von dort überqueren sie den Waldbühnenweg bis zur Bedarfsampel an der Hauptstraße. Der Fußweg bis zum jetzigen Fußgängerüberweg wird zurückgebaut und soll Grünfläche werden. Der Gehweg aus Richtung Ahlbeck an der L 266 soll künftig parallel zum Straßenverlauf in Richtung Friedenstraße führen.

Laut Koch soll auch die schwierige Auffahrt vom Bahnhof auf die Hauptstraße – vor allem für Busse und Lkw – entschärft werden. „Wir werden den Kreuzungsbereich erweitern“, sagt Koch. Eine Baustellenampel, wie gegenwärtig in Ahlbeck, sei an dem Knoten nicht vorgesehen. Die Straße soll während der Bauarbeiten zweispurig befahrbar bleiben. „Die Friedenstraße ist als Einbahnstraße ausgewiesen“, so Koch.

Ortsdurchfahrt Ahlbeck soll bis Ende 2023 saniert werden

Kraftfahrer, die aus Ahlbeck kommen und zum Heringsdorfer Bahnhof links abbiegen wollen, bekommen für die bessere Orientierung auf der Fahrbahn einen Abbiegepfeil. Bis Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die Land und Kommune insgesamt rund 260 000 Euro kosten, so Hartwig.

Mit der Fertigstellung müssen sich die Ahlbecker noch länger gedulden. Bis Dezember 2023 soll die Ortsdurchfahrt in Ahlbeck von der Schulstraße bis zur Ecke Rewe-Markt einschließlich des Umbaus des Knotens Landesstraße 266 / Swinemünder Chaussee zu einem Kreisverkehr (Außendurchmesser 35 Meter) saniert werden. Die Straßenbauer liegen knapp in Zeitverzug, wie Henry Stegemann vom Straßenbauamt (SBA) Neustrelitz informiert. „Kurz nach Baustart mussten wir eine Gasleitung umverlegen. Das hat uns 14 Tage gekostet. Inzwischen kommen wir gut voran.“

Tiefbauarbeiten gegenüber der Europaschule

Gegenwärtig laufen die Tiefbauarbeiten in der Lindenstraße zwischen Waldstraße und Bahnhofstraße. Gegenüber der Ahlbecker Europaschule werden Schmutz- und Trinkwasserleitungen verlegt. Der Verkehr wird mittels einer Baustellenampel reguliert. Laut Stegemann kam es bislang zu keinen größeren Staus. „Mit jeder Ampelphase bekommen wir den Verkehr aus der Baustelle.“ Nach dem Sommer wollen die Straßenbauer den zweiten Abschnitt (September bis April 2021) von der Bahnhofstraße bis zur Rewe-Kreuzung in Angriff nehmen.

Bereits Ende Juni soll in Heringsdorf eine Baumaßnahme fortgesetzt werden, die bereits 2017 begann – die Sanierung der Delbrückstraße. „Wir wollen mit dem dritten Bauabschnitt beginnen“, sagt Hartwig. Gebaut wird vom Travel Charme Strandidyll Heringsdorf bis zum neuen Tourismuszentrum (alte Gorki-Bibliothek). Eine Umfahrung der Baustelle ist über den Platz des Friedens geplant. Rund vier Millionen Euro sind dann in die Sanierung der Heringsdorfer Delbrückstraße inklusive aller Nebenstraßen bis zur Ahlbecker Goethestraße geflossen.

In der jüngsten Gemeindevertretung wurde einstimmig für den Weiterbau der Delbrückstraße votiert. Zuvor war kontrovers diskutiert worden. Bernd Herrgott von der CDU-Fraktion sprach sich dafür aus, sofort den dritten Bauabschnitt anzuschließen und weiterzumachen. Dagegen forderte Jörg Erdmann ( AfD), die Maßnahme liegen zulassen und die 650 000 Euro für andere wichtige Gemeindeprojekte einzusetzen. Bauamtsleiter Andreas Hartwig erläuterte den Gemeindevertretern, dass unbedingt schleunigst weitergebaut werden müsse, da die ausgereichten Fördermittel bis Juni 2022 nicht nur verbaut, sondern auch abgerechnet sein müssen. Dieses Argument übezeugte.

Von Henrik Nitzsche