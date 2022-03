Usedom

Erst die Baustelle auf der Wolgaster Peenebrücke und nun auch noch eine halbseitige Sperrung der Zecheriner Brücke: Autofahrer, die auf die Insel Usedom wollen – oder in die andere Richtung aufs Festland – müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen und brauchen jede Menge Geduld.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern mitteilt, werden die beiden Zufahrtsbrücken zur Insel Usedom bis zum 7. April halbseitig gesperrt. An beiden Brücken wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Die halbseitige Verkehrsführung auf der Peenebrücke in Wolgast wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 25. März, eingerichtet.

Kürzere Sperrung in Wolgast – und teilweise Einschränkungen an der Südbrücke

Dabei haben die Wolgaster sogar noch Glück: Ursprünglich war geplant, dass bereits ab Montag (21. März) der Verkehr auf der Brücke nur noch einspurig läuft. Dieser Termin wurde durch Veränderungen der Terminkette verschoben, wie Pressesprecher Michael Friedrich mitteilt. Heißt für die Fahrzeugführer: Ein paar Tage weniger Einschränkungen in Wolgast.

Nur ein paar Tage später wird auch die andere Zufahrt zur Insel Usedom halbseitig gesperrt: Ab Montag, den 28. März, kommt es auf der Zecheriner Brücke auf der B 110 zu Einschränkungen. Jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 19 Uhr wird der Verkehr auf der Brücke halbseitig mit Ampeln geführt. Auch am 1. April, dem Freitag, ist der Verkehr zwischen 8 und 13 Uhr mittels Ampeln geregelt. In der übrigen Zeit und am Wochenende wird die Südzufahrt zur Insel stets zweispurig befahrbar sein.

Untersuchung der Schäden auf Zecheriner Brücke

Während der halbseitigen Verkehrsführung wird die Brücke südlich der Insel Usedom auf Schäden untersucht. Es soll geschaut werden, wie aktuelle Schäden behoben und zukünftige Schäden an der Brücke vermieden werden können, teilt das Straßenlandesamt mit. Und das Brückenuntersuchungsgerät muss auf einer der beiden Fahrbahnen stehen, um Material und die Brückenklappe zu überprüfen.

In den vergangenen Jahren ist die Brücke an der B 110 schon mehrmals gesperrt worden: 2019 wurden die beiden Hubzylinder der Brücke ausgetauscht, im Herbst im darauf folgenden Jahr die verschlissene Asphaltstrecke erneuert und 2021 ging es um die Erneuerung der Hochlagenverriegelung und des Spitzenpuffers der Brückenklappe.

Die Zecheriner Brücke soll für die nächsten 15 bis 20 Jahre fit gemacht werden, da erst dann an einen Ersatzneubau zu denken ist. Die vorhandene Brücke wurde im Jahr 1931 errichtet, 1945 zerstört, 1955 neu aufgebaut und 1998/1999 grundhaft instand gesetzt. Nur die Unterbauten und die Brückenklappe sind noch aus der ersten Brücke erhalten.

Zur Urlaubszeit ist alles wieder frei

Über die Bundesstraße 110 als Südzufahrt zur Insel Usedom rollen täglich tausende Fahrzeuge. In den Ferienzeiten, die zu Ostern wieder anstehen, zieht es wieder viele Urlauber ans Wasser. Deswegen sei der Untersuchungszeitraum so gewählt worden, dass die Arbeiten an der Zecheriner Brücke vor Ostern fertig sind. Vorher sei kein erhöhtes Verkehrsaufkommen an dem Brückenstandort zu erwarten, meint das Landesamt.

Das gilt auch für die parallel stattfindende Maßnahme auf der Peenebrücke in Wolgast. Beide Brücken werden mit Beginn der Osterferien wieder zweispurig befahrbar sein, damit auch der Tourismus auf der Insel Usedom keine Einschränkungen erfährt.

So geht’s auf der Peenebrücke weiter

Die Fahrbahn auf der B 111 in Wolgast, die über die Peenebrücke führt, ist bereits seit dem 1. März verengt und es gilt Tempo 30. Über eineinhalb Jahre hinweg – mit Pausen zu besonders verkehrsreichen und tourismusstarken Zeiten – sollen unter anderem die Fahrbahndecken und Brückengeländer der mehr als 250 Meter langen blauen Stahlbrücke, die im Volksmund auch „Blaues Wunder“ genannt wird, erneuert werden. Nach Ende der halbseitigen Sperrung ist ab dem 8. April die Brücke wieder zweispurig befahrbar.

Von Stefanie Ploch