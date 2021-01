Einstiger Kaufhausleiter fühlt sich im Tor am wohlsten

Buddenhagen

Für den früheren Kaufhausleiter Fred Jarling (74) aus Buddenhagen ist es auch als Rentner nicht langweilig. Auf dem 850 Quadratmeter großen Grundstück ist nicht nur der Rasen zu mähen, sondern im und am Haus stehen regelmäßig auch kleinere Reparaturen an. Er fährt noch viel Fahrrad, interessiert sich für die Politik und den Sport auf lokaler Ebene. Seine große Leidenschaft gilt dem Fußball. Über die Stationen Motor Wolgast und Lok Bergen war für ihn der Aufstieg mit dem SV Kröslin 1971/72 in die Bezirksklasse ein besonderer Höhepunkt.

Trotz früherer mehrfacher Beinbrüche stand er auch im Jahr 2020 in der Altersklasse Ü 60 der Usedom/Peene-Auswahl bei Spielen gegen Teams aus Magdeburg und Berlin noch im Tor und machte seine Sache nach wie vor gut. „Ich möchte so lange zwischen den Pfosten stehen, wie es irgendwie geht, das ist meine Welt“, sagt der Freizeitsportler. Zudem schwärmt er von einem tollen Urlaub in Österreich und freut sich, wenn er Kontakt zu seinen fünf Enkeln hat.

Von Gert Nitzsche