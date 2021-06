Einwohner in Stolpe gefrustet: Darum wurde ihre Hauptzufahrt gesperrt

Stolpe

Die Vollsperrung der Kreisstraße 44 zwischen der Stadt Usedom und der Gemeinde Stolpe sorgt für einigen Unmut. Stolpes Bürgermeister Falko Beitz (SPD) zählt den Landkreis an: „Am Freitag habe ich erst die Information von der Sperrung bekommen. Viel zu spät“, sagt Beitz.

Seit Montag ist die Hauptzufahrt in die Gemeinde Stolpe dicht. Auf dem Abschnitt werden zwischen dem Abzweig Welzin und Stolpe abgesackte Straßenbereiche repariert. „Hier gab es enorme Bodenwellen. Ich bin froh, dass die Fahrbahn dort erneuert wird. Was nicht funktioniert, ist die Informationspolitik des Kreises“, legt der Bürgermeister nach.

Schwarzdecke lässt sich nicht ordern

Kreissprecherin Anke Radlof bestätigt, dass Absackungen der Straße an zwei Stellen ausgeglichen werden sollten. „Beim Ausfräsen der Schwarzdecke ist ein schadhafter Unterbau festgestellt worden. Dadurch war die Kreisstraßenmeisterei gezwungen, die Schottertragschicht vollflächig zu erneuern. Die Fertigstellung war bis 24. Juni vorgesehen. Leider ist es gegenwärtig nicht möglich, in den angrenzenden Mischanlagen Schwarzdecke zu ordern. Alle Kapazitäten sind für die Deckenerneuerung auf der B 109, Eisenbahnbrücke bis zur Redoute gebunden, sodass eine Fertigstellung erst zum 30. Juni vorgesehen ist“, so die Sprecherin zur Verzögerung.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei kleineren Unterhaltungsmaßnahmen sei es nicht üblich, die Gemeinden über die zuständigen Ämter zu verständigen. „Als feststand, dass die Baumaßnahme nur über eine Vollsperrung fachgerecht beendet werden kann, ist eine Sperrung der Straße bei der Unteren Verkehrsbehörde beantragt worden. Diese holte das Einverständnis der Polizei, des ÖPNV und des Amtes Usedom-Süd ein. Die Gemeinden werden über die Ämter informiert“, sagt Anke Radlof.

Gäste stehen vor Baustelle und drehen um

Einwohner, Lieferanten und Gäste in Stolpe seien am Montag von der Sperrung überrascht worden. „Am Sonntag bekam ich die Nachricht vom Bürgermeister. Da war es zu spät“, sagt Lars Lindemann, Betreiber des Restaurants „Remise“ in Stolpe. Viele Gäste hätten vor der Baustelle gestanden und Lindemann angerufen, wie sie denn nun in die „Remise“ kommen. Lieferanten seien zu spät gekommen, weil sie den Umweg über Dargen, Prätenow bis nach Stolpe nehmen mussten. „Wenn man uns schon nicht informiert, sollte man wenigstens für eine ordentliche Beschilderung sorgen“, sagt Lindemann.

Die Umleitung führt über die B 110 bis zum Abzweig Dargen und weiter über Prätenow bis nach Stolpe. „Das sind etwa 15 Kilometer mehr“, sagt Beitz. Zwischen Dargen und Prätenow ist die Straße in schlechtem Zustand. Gefährlich wird es hier zudem, weil der Abschnitt bei Radfahrern beliebt ist und durch die Umleitung nun stärker von Pkw und Lkw frequentiert wird.

Ausweichen über Feldweg und Radweg

„Viele Kraftfahrer weichen über einen Feldweg am Haff in Richtung Welzin aus“, so der Bürgermeister. Sein Vize, Bäckermeister Christian Langhoff, berichtet von Autofahrern, die die Umleitung meiden und stattdessen den im vergangenen Jahr mit neuem Asphalt sanierten Radweg parallel zur B 110 nutzen.

Vor der Vollsperrung wurde bereits einige Tage an dem Abschnitt gebaut – „der Verkehr wurde da per Ampelregelung vorbeigeführt“, sagt Langhoff, der am Samstag dort noch durchkam. „Da gab es keinen Hinweis, dass es hier zwei Tage später eine Vollsperrung gibt. Da spürt man mal wieder, dass so ein kleines Dorf bei der Informationspolitik des Landkreises nicht relevant ist“, sagt Langhoff.

Barbara Schulze, Chefin des Diakonie Pflegedienstes Usedom, fiel aus allen Wolken, als ihr am Sonntag eine Mitarbeiterin erzählte, dass am nächsten Tag die Hauptzufahrt nach Stolpe dicht sein würde. „Sie können sich vorstellen, was am Montag los war“, sagt sie und berichtet von frustrierten Klienten. Sie mussten lange warten, weil die Mitarbeiterinnen wegen der Umleitung zu spät kamen. „Wir konnten ja niemanden mehr informieren. Wenn eine Tour nicht mehr vier, sondern fünfeinhalb Stunden dauert, bringt das einiges durcheinander. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir personell reagieren können“, sagt Barbara Schulze.

Bus fährt mehrere Haltestellen nicht an

Dies sei kein Einzelfall. „Ich erinnere an die Bauarbeiten im Lieper Winkel vor drei Jahren, als die Kreisstraße 34 am Tag voll gesperrt war. Von der Straßensperrung hatten wir erst aus der Zeitung erfahren. Bauen muss sein. Nur sollte im Vorfeld miteinander gesprochen werden“, so die Pflegedienstleiterin.

Von der Verlängerung der Vollsperrung ist auch die Buslinie 287 betroffen. Laut einer UBB-Sprecherin verkehrt die Linie bis 30. Juni wie folgt: Dargen über B 110 nach Usedom (und umgekehrt). Die Haltestellen Prätenow, Gummlin, Stolpe Ausbau, Stolpe, Welzin und Usedom (Stolper Straße) können in dieser Zeit nicht bedient werden.

Von Henrik Nitzsche