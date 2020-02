Am Strand von Trassenheide wird am Sonnabend zum großen Eisbadespektakel am Strand eingeladen. Mehr als 100 Eisbader aus Nah und Fern werden erwartet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Schlager im Eis“. Deswegen werden ab 14 Uhr auch zwei Doubles eingeladen, die auf der Bühne für Stimmung sorgen. Am Ende gibt es eine Riesenpolonaise.