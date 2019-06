Fast 900 OZ-Leser haben sich mit ihren Vorschlägen zum großen OZ-Eisdielen-Test eingebracht. Ins Rennen um den Titel der „beliebtesten Eisdiele Mecklenburg-Vorpommerns“ schickten sie der OZ die Namen von 148 Eisdielen – und damit mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Wahl vor zwei Jahren. In einer ersten Abstimmungsrunde wurden die elf Lokalsieger ermittelt. Im Finale traten diese dann erneut gegeneinander an. Hier haben insgesamt 17638 Leser abgestimmt. Auf die Eiswerkstatt Rostock fielen 31,4 Prozent der Stimmen, Café Moritz in Koserow erhielt 30,2 und Island 15/6 in Wohlenberg 9,6 Prozent.