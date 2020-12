Wolgast/Sassnitz

Olaf Szperlinski kann sich zur Zeit über manches neue Gesicht in seinem Wolgaster Fachgeschäft für Modellbau freuen. „Das sind Kunden, die als Kind Modellbau betrieben haben und ihn jetzt neu entdecken, als Rentner mehr Zeit haben und wieder anfangen wollen“, sagt der Inhaber. Dass die Nachfrage gestiegen ist, belegen auch die Lieferengpässe, die teilweise bereits auftreten. „Einige Hersteller befinden sich auch im Ausland. Da kommen Faktoren wie erhöhte Nachfrage, durch Corona geschlossene Firmen und unterbrochene Lieferketten zusammen“, weiß Olaf Szperlinski.

Aber der Lockdown sorgt offenbar auch dafür, dass das alte Hobbys neue Impulse bekommt. Und so ist das Virus auch ein Grund dafür, dass der Modellbau von vielen wiederentdeckt wird.

Digitalisierung auch im Modellbau

Dabei sei der Wiedereinstieg völlig unproblematisch, betont der Wolgaster Experte. Die bekannten Hersteller aus DDR-Zeiten haben überlebt und produzieren auch heute noch. „Wer die alte Anlage rausholen will, muss nichts wegschmeißen. Es ist alles wieder in Gang zu kriegen“, so Szperlinski.

Der Modellbahnclub Sassnitz, der seinen Sitz unter dem Dach der Sassnitzer Schule hat, öffnet einmal im Jahr seine Türen. Viele befreundete Clubs folgen der Einladung. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Doch auch wenn die altbekannten Spurweiten von TT bis H0 einen sofortigen Neustart möglich machen, geht der Fortschritt auch an den Modellbauern nicht spurlos vorbei. „Die Anlagen werden inzwischen vermehrt mit digitaler Steuerung betrieben, und es setzen sich die Loks mit Sounds durch“, sagt der Modellbauer. „Die Digitalisierung ist voll im Gange.“

Ausstellungen und Clubfahrten

Etwa 35 Mitglieder im Alter von 13 bis 80 Jahren widmen sich im Modellbahnclub Sassnitz ihrem gemeinsamen Hobby. Normalerweise treffen diese sich mittwochs und samstags. Doch nicht nur die gemeinsamen Abende beim Basteln an den Anlagen unter dem Dach der Sassnitzer Schule fallen wegen des Lockdowns derzeit aus. Auch die beliebte Modelleisenbahnausstellung, die jährlich am 28. und 29. Dezember viele befreundete Vereine und Besucher in die Hafenstadt holt, muss bis zum nächsten Jahr warten. Die Fahrten finden derzeit in den heimischen Wohnzimmern statt.

Aber auch Maik Schwebke, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, hat festgestellt: „Durch Corona kommt Modellbahn wieder in Schwung“, sagt Maik Schwebke. „Man kann ganz entspannt zu Hause sitzen und auch die Kinder damit beschäftigen.“ Dabei bleiben die Kinder in den meisten Modellbahnclubs die Minderheit. „Es ist schwer, die Mädchen und Jungen für die Modellbahn, das Handwerkliche und die Technik zu begeistern. Man bekommt sie meist nur an die fertige Elektronik heran“, bedauert er.

Fotoaufruf zum Tag der Modelleisenbahnen Passen zum Tag der Modelleisenbahn sucht die OZ die schönsten Modell-Eisenbahn-Landschaften aus MV. Haben auch Sie noch eine alte Modelleisenbahn im Keller zu stehen, oder mit viel Liebe eine authentische Eisenbahnlandschaft in der Wohnung aufgebaut? Dann schicken sie uns über das Formular ein Foto zu. Laden Sie hier ihre Fotos hoch. Die schönsten Modelleisenbahnen werden dann in einer Bildergalerie veröffentlicht.

Dabei bietet das außerhalb der Pandemie Clubleben viel Abwechslung. Neben der jährlichen Ausstellung zum Jahresende gehören auch die sonst üblichen Sonderfahrten mit dem Rasenden Roland zu Ostern und Weihnachten zu den Höhepunkten im Kalender. Mit der Rügenschen Bäderbahn verbindet den Club längst eine enge Freundschaft. „Für uns ist die Bäderbahn ein großer Sponsor. Dafür helfen wir gerne bei Bahnhofsfesten“, sagt Maik Schwebke.

Die Sassnitzer Anlagen unter dem Schuldach zeigen viel Heimatverbundenheit. Den alten Sassnitzer Hafen, die alte Trajektfähre von Stralsund nach Altefähr oder auch die Schwesterinsel Hiddensee. „Denn kaum jemand weiß, dass dort auch mal eine Feldbahn fuhr“, verrät Schwebke.

Dass die Mitglieder deutschlandweit auf Messen und Ausstellungen unterwegs sind oder andere Vereine besuchen, beweist, dass solch ein Hobby verbindet. Manchmal sogar so sehr, dass einige Enthusiasten sich mehreren Clubs anschließen. So hat auch der Sassnitzer Verein Mitglieder aus ganz Deutschland.

Thomas und Sören Wätzold präsentieren die Anlagen des Modellbahnclubs Sassnitz. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Heimat im Maßstab 1:78

Ähnlich sieht es bei den Freunden des Modellbahnclubs Greifswald aus. 32 Gleichgesinnte kommen hier sonst zusammen, wobei man in der Hansestadt besonders stolz darauf ist, dass auch eine junge Frau zu den Mitgliedern zählt. Sie hat einst in der Jugendgruppe begonnen, die derzeit 12- bis 16-jährige Freizeiteisenbahner vereint. „Doch wenn die Jugendlichen nach der Schule Greifswald verlassen, hören die meisten leider mit dem Hobby auf“, weiß Vereinsmitglied Jörg Meyer.

Momentan können die Clubräume nur von einzelnen Hobbybastlern aufgesucht werden, die dann an ihren heimischen Anlagen arbeiten. Dabei möchte man derzeit auch gerne die neue Clubanlage weiter ausbauen. „Wenn wir die Feinheiten, wie die Grünanlagen, weiter ausgebildet haben, wollen wir sie auch endlich auf Messen präsentieren können“, sagt Jörg Meyer. Die eigene geplante Ausstellung für Januar muss jedoch ebenfalls wegen Corona ausfallen.

Auch in den Greifswalder Anlagen findet sich viel Heimat wieder – im Maßstab 1:78. So wurde hier der alten Seltersbude ein Denkmal gesetzt oder auch das Stauwehr nachgebaut.

Eine Anlage des Modellbahnclubs Greifswald. Die Schnellzuglok links ist das Modell der Baureihe, die von Stralsund aus die schweren Schnellzüge in Richtung Berlin gezogen hat. Quelle: Jörg Meyer / Modellbahnclub Greifswald

Die Gartenbahn aus Barth

Ganz ohne Vereinsräume und Vorstand finden sich die Liebhaber des Modellbaus in Barth zusammen. „Wir sind lediglich eine Interessengemeinschaft“, erklärt Mike Kaufmann. „Jeder baut bei sich zu Hause, wir treffen uns reihum und tauschen uns aus.“ So finden die neuesten privaten Bauten interessierte Besucher und manch anregende Idee kann aufgenommen werden. Von der Spur N über Circus und Kirmes Modellbau bis hin zur Gartenbahn findet sich hier fast die gesamte Bandbreite des Modelleisenbahnbaus.

Für Ausstellungen wie bei den Sassnitzer Clubmitgliedern tun sich die acht Barther Eisenbahnfreunde dann gerne zusammen. Auch beim Tag des Modellbaus im Freilichtmuseum Klockenhagen waren sie in diesem Jahr zum zweiten Mal mit ihrer Gartenbahn präsent.

Drei Generationen Barther Modellbauer: Leon Wendt (12), sein Vater Mike Kaufmann und Opa Thomas Kaufmann (sitzend von links). Quelle: Anika Wenning

Alte Schmuckstücke im privaten Reich

In den heimischen Räumen hat sich der Stralsunder Volkmar Stein seit den 60er Jahren seine private Sammlung aufgebaut. Dabei haben es ihm die alten Dampflokomotiven und Bahnhöfe besonders angetan. „Die älteste Eisenbahn ist von 1949“, sagt der 80-Jährige. In dem Nachbargebäude auf seinem Grundstück warten die Spuren 0, TT und N einträchtig nebeneinander darauf, befahren zu werden.

„Alle paar Tage muss ich schon mal reingucken, sie fahren lassen oder mal etwas verändern“, sagt der Senior. Doch gibt es nach so viel Jahrzehnten noch Umbaupläne? „Dann müsste ich noch mehr Platz haben“, meint Volkmar Stein. Für seine Eisenbahnbriefmarkensammlung ist der auf jeden Fall noch vorhanden.

Volkmar Stein hat mit viel Herzblut mehrere Eisenbahnlandschaften gebaut. Zudem sammelt er verschiedene weitere Modelle, Briefmarken und vieles mehr. Quelle: Kai Lachmann

Auch Eckhard Kröpelin ist leidenschaftlicher Modelleisenbahner und Vorsitzender des Modell Eisenbahner Clubs (MEC) in Wismar. Ein Vorteil des Clubs ist, dass die Vereinsmitglieder nicht selbst in kostspieliges Zubehör investieren müssen. Die Anlagen gehören dem Verein. Allein die H0-Bahn nimmt über 200 Quadratmeter Fläche ein. Verbaut sind darin über 230 Meter Gleismaterial. Damit die Wismarer auch größere Ausstellungen an externen Orten gestalten können, ist ihr Vorzeigestück in lauter Module unterteilt, die sich so leichter transportieren und vor Ort wieder zusammenfügen lassen.

Die 1970er und 1980er Jahre gehören bei Modelleisenbahnern, vor allem im Osten, zu den beliebtesten Zeitabschnitten. Ein Grund: In dieser Ära fuhren neben Dieselloks auf einigen Hauptstrecken der Deutschen Reichsbahn auch noch Dampfloks verschiedener Baureihen. Auf ersten elektrifizierten Strecken zogen aber bereits die neuen E-Loks aus Hennigsdorf Güter-und Reisezüge.

So lässt sich, ohne die Originalität grob zu vernachlässigen, eine große Bandbreite an Fahrzeugen in einer Landschaft präsentieren, getreu dem Grundsatz: „So viel Originalität wie möglich und nur so viel Kompromisse wie nötig.“

Am 2. Dezember ist der "Tag der Modelleisenbahn" Eckhard Kröpelin, Vorsitzender Modelleisenbahn Club Wismar e.V. Quelle: Rolf Barkhorn

Auch Robert Dröse ist Originalität wichtig. Der Kühlungsborner ist seit früher Kindheit leidenschaftlicher Eisenbahnfan. „Das liegt mir im Blut, mein Vater war Lokführer beim Molli und hat mich als Kind auf der Lok mitfahren lassen“, berichtet der 43-Jährige, dessen Interesse nicht nur den handlichen Modellen in H0 und TT-Größen, sondern auch den großen Originalen gilt.

So ist Dröse auch Mitglied im „Verein zur Traditionspflege des Molli e.V.“. Zu Hause aber ist der Betreiber einer Fahrradvermietung Modelleisenbahner. „Dabei kann ich richtig gut abschalten und den Alltag ausblenden“, sagt der Eisenbahnfan.

Harald Ringstorff zu Besuch

Wenn es seine knapp bemessene Freizeit erlaubt, dann zieht sich Dröse in sein Hobby-Domizil zurück, lässt auf seiner Anlage nach einem selbst ausgetüfteltem Schaltsystem diverse Reise- und Güterzüge nebenher fahren und rangieren. Gut 50 Meter Gleis hat Robert Dröse verlegt. Für seinen Fuhrpark hat er die 1980er Jahre gewählt.

„Der Sand zwischen den Gleisen des Bahnhofs Kühlungsborn West auf dem Modell stammt vom Originalstandort und auch die Kohle auf den Loks ist echte Molli-Steinkohle“, verrät der Eisenbahnfan.

Das erste Mal hatte der heute 43-Jährige ein Molli-Modul mit dem Bahnhof Ost als Modell am 3. Oktober 1995 öffentlich präsentiert. „An dem Tag wurde der Molli privatisiert“, erinnert sich Dröse. Prominenter Besucher seiner Modell-Präsentation in der ehemaligen Bahnhofsgaststätte in West war damals der erst kürzlich verstorbene SPD-Politiker und frühere MV-Ministerpräsident Harald Ringstorff.

Von Wenke Büssow-Krämer und Rolf Barkhorn