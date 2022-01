Eishockey: Usedomer Talente auf Heimaturlaub 

Von den „Schamasen“ in die weite Welt: Einstige Talente des Heringsdorfer Eishockeyteams haben es bis in die Nachwuchsabteilungen von großen Vereinen geschafft. Einer spielte in Kanada, ein anderer ist aktuell in Diensten der Berliner Eisbären. Jetzt sind sie an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.