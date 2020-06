Heringsdorf

Das stinkt vielen Besuchern gewaltig: Die zentralen öffentlichen Toiletten an der Seebrücke in Heringsdorf sind in schlechtem hygienischen Zustand. „Das sind unhaltbare Zustände, eines Kaiserbades unwürdig“, schimpft etwa Urlauber Udo Plate.

Einige Pissoirs waren am Donnerstag mit Pappe gesperrt, mehrere andere mit Urin bis zur Überlaufkante gefüllt. Papierhandtücher lagen auf der Erde und im elektrischen Handtrockner. Seife war nicht vorhanden.

Anzeige

„Werden noch öfter kontrollieren“

Mike Golon von der Kurverwaltung der Kaiserbäder ist nach einer Stichprobe selbst erschrocken vom Zustand und entschuldigt sich bei den Gästen: „Ich kann versichern, dass wir entsprechende Folgerungen für uns gezogen haben, die heißen, dass sowohl unser Auftragnehmer für die Reinigung als auch wir noch häufiger kontrollieren und gegebenenfalls nachjustieren.“

Weitere OZ+ Artikel

Papier-Handtücher liegen verstreut auf dem Boden in den öffentlichen Toiletten an der Seebrücke Heringsdorf. „Das muss zwischen den Kontrollen passiert sein“, sagt Mike Golon von der Kurverwaltung der Kaiserbäder. Quelle: Udo Plate

Hygiene sei den Verantwortlichen in den Kaiserbädern immer wichtig, in der aktuellen Corona-Situation aber ganz besonders. Golon erläutert: „Dass Urinale abgeklebt waren, liegt nicht daran, dass diese defekt waren, sondern auf diesem Wege sollte versucht werden, Abstand zwischen den Nutzern herzustellen.“ Man werde dies aber nun mit Hinweisschildern lösen und die hässlichen Pappen entfernen.

„Warum die Urinale nicht vernünftig abliefen, ist für mich leider nicht nachvollziehbar“, sagt Mike Golon. Er versuche das nun zu klären.

600 000 Nutzer jährlich

Die WC-Anlage unter der Seebrücke in Heringsdorf ist mit geschätzten 600.000 Nutzern pro Jahr die am stärksten genutzte Anlage in den Kaiserbädern. „Deshalb ist dort auch immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Reinigungsfirma vor Ort, die/der zwischen den einzelnen WCs (Damen, Herren, Behinderte) pendelt, so dass mindestens alle 2 Stunden dort eine Säuberung stattfindet“, erklärt der Mitarbeiter des Kaiserbäder-Eigenbetriebs.

Mehr lesen:

Corona-Regeln werden missachtet: Auf Usedom kehrt der Leichtsinn ein

60-Prozent-Quote für Urlauber fällt: Das sagen Usedomer zur neuesten Corona-Lockerung

Polen öffnet wieder die Grenze zu MV: Das müssen Sie bei einem Ausflug beachten

Von Alexander Loew