Elch überrascht Pilzesammler bei Groß Petershagen

Kröslin/Groß Petershagen

Genau eine Woche ist es her, da sichteten Beamte der Wasserschutzpolizei Wolgast einen jungen Elch im Peenestrom. Das Tier schwamm dort seelenruhig Richtung Kröslin. Die Beamten begleiteten den guten Schwimmer gut zehn Minuten lang – Herr Elch seinerseits ließ sich davon nicht beeindrucken. Denn Elche sind gute Schwimmer und können binnen kurzer Zeit in Gewässern eine beachtliche Strecke zurücklegen.

Ob der Elch den Peenestrom durchqueren wollte, um auf die Insel Usedom zu gelangen, blieb unklar. Immerhin scheint es Elchen auf Usedom gut zu gefallen, wie schon mehrere dort gesichtete Prachtexemplare bewiesen haben. Der prominenteste Elch der vergangenen Jahre ist übrigens Pommes, der tagelang auf Usedom fotografiert und gefilmt wurde und sogar mitten durch Ückeritz spazierte. Pommes lebt heute im Rostocker Zoo mit seiner Frau Frida.

Elche sind gute Schwimmer

Der vergangenen Woche gesichtete Elch jedenfalls ging in Kröslin dann an Land – und verschwand. Seitdem fehlte von Elju (El für Elch und ju für jung) jede Spur. Wo was das Tier geblieben und wer hat es gesehen, fragten viele OZ-Leser. Doch wo wir uns auch umhörten, überall Fehlanzeige. auf der Landstraße war es wohl nicht unterwegs, eher im tiefen Wald. Denn seit Mittwochmittag gibt es ein neues Lebenszeichen von Elju.

Der junge Elch wurde von der Wolgaster Campingplatzbetreiberin Madlen Mahnert im Wald bei Groß Petershagen gesichtet – und auch mit dem Handy fotografiert. „Wir waren Pilze sammeln. Plötzlich wurde es ganz laut und wir dachten zunächst an Wildschweine. Weil man da vorsichtig sein muss, haben wir uns ganz leise verhalten“, berichtet Madlen Mahnert. Doch dann sei eines dicken Wildschweins ein Elch zum Vorschein gekommen. „Erst dachte ich, dass es doch gar nicht sein könne. Aber weil ich in der OZ vom schwimmenden Elch gelesen hatte, dass meinem Mann und mir dieses junge Tier begegnet sein muss“, ist Madlen Mahnert überzeugt.

Flink das Handy gezückt

Die Wolgaster Campingplatzbetreiberin hat geistesgegenwärtig ihr Handy gezückt und schnell ein paar Mal abgedrückt. „Die Bilder sind Schnappschüsse, denn der Elch ist ja nicht stehen geblieben. Und er war auch ein ganzes Stück entfernt. Aber man erkennt ihn gut“, so Mahnert.

Bei dem Tier, so glauben einige OZ-Leser, könnte es sich durchaus um den jungen Elch handeln, der vor etwa drei Wochen nahe Neubrandenburg gesichtet wurde. Nun bleibt abzuwarten, ob Elju erneut gesehen wird oder ob er im Schutz des Waldes weiter nordwärts zieht.

Von Cornelia Meerkatz