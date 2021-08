Elektromeister Janeck: Mein Leben ist Wolgast

Wolgast

Ein großes Gemälde von Waldemar Sewohl dominiert den vielfältigen Wandschmuck im Firmenbüro von Bernhard Janeck. Das Bild zeigt den Wolgaster Stadthafen etwa um 1950. Sammeltassen, Krüge, persönliche Dokumente, Geschenke, Fotos und historische Ansichten von der alten Herzogstadt zieren Wände und Vitrinen. Im großen Empfangsraum das Gleiche: Überall alte Wolgaster Impressionen.

„Ich sammle schon seit vielen Jahrzehnten alles, was mit unserer schönen Stadt zusammenhängt“, erzählt der Inhaber der Firma Elektroinstallation Bernhard Janeck e.K., deren Sitz so allmählich zu einer Heimatstube mit handwerklichem Flair mutierte. Der Elektromeister, der am 1. August 1991 sein Unternehmen gründete und stolz auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurückblickt, geht sogar soweit, dass er sagt: „Mein Leben ist Wolgast.“

Opa Otto über die Schulter geschaut

Geboren wurde Bernhard Janeck indes 1954 in Koserow, da Wolgast damals noch kein Kreiskrankenhaus hatte. Die Eltern und die insgesamt sechs Kinder wohnten an der Saarstraße. Vater Hans arbeitete in der Berufsfeuerwehr der Peene-Werft und Mutter Renate war Sachbearbeiterin bei der hiesigen Polizei. Janecks Werdegang hing mit der Arbeit seines Großvaters Otto Thorun zusammen, der Elektriker war, in der Karl-Zimmermann-Straße wohnte und im Keller eine kleine Werkstatt betrieb. „Hier hab’ ich immer zugeguckt, wie mein Opa zum Beispiel Bohrmaschinen reparierte und bei mir so das Interesse für den Beruf geweckt hat“, berichtet der Enkel.

Folgerichtig begann Bernhard Janeck 1971 eine Lehre als Elektromonteur – beim VEB Industriebaukombinat (IBK) Rostock, der in der Wolgaster Luisenstraße eine Zweigstelle hatte. Auf den Lehrabschluss folgte die Armeezeit, in der es den Wolgaster nach Zarrentin bei Hagenow verschlug, wo er die deutsch-deutsche Grenze zu bewachen hatte. Wieder zu Hause, arbeitete er unter dem Dach des IBK auf verschiedenen Baustellen. „Das machte mir Spaß“, erzählt er. „In Peenemünde installierten wir in der Marinedienststelle die Elektrik in den Tauchtürmen. Wir bauten Trafostationen und Straßenbeleuchtungen auf der Insel Usedom und verkabelten die damals neuen Wohnblocks in Wolgast in der Pestalozzi-, Diesterweg- und in der Dr. Theodor-Neubauer-Straße.“

In der Jugend ein leidenschaftlicher Leichtathlet

Der junge Bernhard Janeck (links im Bild) als erfolgreicher Sportsmann: 1970 holte sich der Wolgaster bei der Zentralen Kinder- und Jugendspartakiade in Berlin im Hürdenlauf die Silbermedaille. Quelle: privat

Später wurde Janeck in eine Brigade des Wohnungsbaukombinats (WBK) delegiert, worunter jedoch die Flexibilität der Arbeit litt. „Da war ich froh, als mir mein Opa eine Arbeitsstelle bei der Gebäudewirtschaft vermittelte, wo seinerzeit Otto Stark Meister war, der als Mentor 1987 auch meine Meisterausbildung begleitet hat“, schildert der Peenestädter.

Nach der Wende, am 1. August 1991, wagte Janeck den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit. „Ich wusste anfangs eigentlich gar nichts und habe mich Stück für Stück hochgearbeitet – erst in der Hellerstraße 6, dann im Existenzgründerzentrum und ab 1998 am Standort in der Sölvesborger Straße 9.“

Das nötige Durchhaltevermögen schöpfte der Meister aus seiner erfolgreichen frühen Sportlerkarriere. Als leidenschaftlicher Leichtathlet und Zehnkämpfer gewann er in der Jugendzeit etliche Wettbewerbe, wovon über 200 Urkunden zeugen. Lange Zeit führte er in der Liste der Wolgaster Kreisrekorde die Bestmarken in den Disziplinen Stabhochsprung, Kugelstoßen, 100 Meter- und 300 Meter Hürden und im Diskus-, Speer- und Hammerwerfen an. „Trainiert wurde ich von Rudi Otto und Herrn Taschke. Mein größter Erfolg war die Silbermedaille im Hürdenlauf bei der Zentralen Kinder- und Jugendspartakiade 1970 in Berlin“, erinnert sich der Sportsmann. „Die 110 Meter lief ich damals in 15,1 Sekunden.“

„Für uns war nie zu wenig Arbeit da.“

Seine Kämpfernatur half Janeck auch als Geschäftsführer seiner Firma, die zeitweise bis zu 60 Mitarbeiter hatte und in der aktuell 13 Personen beschäftigt sind. „Der Start war nicht einfach und auch zwischendurch gab es immer mal Höhen und Tiefen“, erzählt der Firmenchef, der wegen schlechter Zahlungsmoral einiger Kunden auch schon mal Geld verlor. „Mit der Auftragslage bin ich aber zufrieden. Ich habe in den 30 Jahren noch nie gespürt, dass einmal zu wenig Arbeit für uns da gewesen wäre“, erklärt der Handwerksmeister, der von seiner Lebenspartnerin Anka Heß stets tatkräftig unterstützt wird.

Heute sind Janecks Firmenwagen hauptsächlich in Wolgast und auf der Insel Usedom unterwegs. Hunderte Baustellen wurden in den vergangenen 30 Jahren abgearbeitet. Die gewünschte Vielfalt ist somit geblieben. An verschiedenster Stelle finden sich die Spuren des Wolgaster Handwerksbetriebs, so etwa in Wolgast im Kreiskrankenhaus, im MMZ-Markt und im Feuerwehrgerätehaus, im Freester Fischereihafen, in der Bernsteintherme Zinnowitz, im Hotel Kastell in Ahlbeck und in ungezählten Privathäusern. 1996 verlegte der Betrieb die Elektroversorgung für die neue Wolgaster Peenestrombrücke. Sogar im Willy-Brandt-Haus in Berlin montierten Janecks Angestellten die Lampen.

Unterwegs durch halb Europa

„Zwischenzeitlich führten uns Montageaufträge durch halb Europa, bis nach Schweden und Österreich“, informiert der heute 67-jährige Elektromeister. 2006/07 montierten die Handwerker aus Wolgast die Beleuchtung in Toyota-Autohäusern in Großbritannien. In der Schweiz erfüllten die Peenestädter Aufträge für eine Lebensmittelkette.

Neben der Arbeit im Betrieb findet Bernhard Janeck stets auch noch Zeit für gesellschaftliches Engagement in Wolgast. Er war und ist Förderer bzw. Mitglied des Tierparkvereins, des Reitvereins, der Rassekaninchenzüchter, des Fußballvereins Blau-Weiß, des Rudervereins, des Kuttersegelclubs Blau-Weiß, der Judokas und des Handels- und Gewerbevereins. Er fungiert als Schöffe beim Amtsgericht in Greifswald und sitzt seit zwölf Jahren als Abgeordneter der BfW-Fraktion im Wolgaster Stadtparlament. „Die Arbeit in der Freizeit macht mir Spaß“, sagt der vierfache Vater. „Sie ist für mich der Ausgleich zum Beruf.“ Locker und ungezwungen soll es auch auf der Party zum 30-jährigen Betriebsjubiläum am 6. August zugehen.

Von Tom Schröter