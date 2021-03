Elisenpark in Greifswald eröffnet Schnelltestzentrum

Greifwald

Im Greifswalder Elisenpark Einkaufszentrum wird ab Donnerstag, dem 1. April, ein neues Schnelltestzentrum eröffnet. Das Zentrum wird zunächst von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein und soll vor allem die Universitätsmedizin entlasten, die ein Zentrum in der Greifswalder Innenstadt betreibt.

„Wir möchten der Region damit eine zusätzliche Möglichkeit geben, sich schnell und unkompliziert auf der Grundlage der Angebote der Landesregierung kostenlos testen zu lassen“, erklärte Centermanagerin Karin Rüdiger. Gemeinsam mit einem Virologen hat die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH das Vorhaben kurzfristig vorangetrieben. Das Konzept soll dabei kurzfristig auf Flexibilität setzen und Entlastung schaffen. Später sei auch eine Erweiterung des Angebots denkbar.

Start erfolgt ohne Anmeldung

Am Donnerstag sollen die ersten Tests zunächst ohne Anmeldung durchgeführt werden. Sollte es dadurch zu Wartezeiten kommen, bittet Karin Rüdiger die Testpersonen, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Die Tests selbst werden in einem mobilen Zentrum nahe der Tankstelle auf dem Parkplatz des Elisenparks durchgeführt. So soll auch vermieden werden, dass Menschen sich beim Warten anstecken.

Trotzdem gelten in dem Bereich des Zentrums verbindliche Schutzmaßnahmen und Bestimmungen: Die Registrierung erfolgt vor Ort und ein gültiger Personalausweis ist mitzubringen. Auch wenn sich das Testzentrum und der Wartebereich im Freien befinden, muss eine Maske getragen werden. Weiter gilt: Haben Personen Symptome, sollen sie nicht zum Testzentrum kommen, sondern sich direkt telefonisch bei ihrem Hausarzt melden.

Testergebnisse gibt es noch vor Ort

Die Testergebnisse werden vor Ort etwa 20 Minuten nach dem Test ausgedruckt. Wie Karin Rüdiger jedoch erklärte, arbeiteten die Organisatoren bereits an einer datenschutzkonformen Registrierungslösung. Künftig sollen die Testergebnisse dann auf das Handy geladen werden können, damit lange Wartezeiten vor Ort entfallen.

Seit vergangenen Mittwoch werden bereits an der alten Mensa am Schießwall kostenfreie Schnelltests angeboten. Zwischen 10 und 15 Uhr können Termine im Internet gebucht werden. Da die Nachfrage vor Ostern groß ist, wurden die Öffnungszeiten bis zum Osterwochenende bis 16 Uhr erweitert. Zudem plant die Unimedizin eine zweite Teststrecke, um die Zeiten so zu verdoppeln. Bereits nach zwei Tagen Betrieb verkürzten die Verantwortlichen die Zeit zwischen den Terminen von fünf auf zwei Minuten.

Warum sind die Schnelltests nötig

Weitere Schnelltestzentren sind geplant. Die Drogeriemarktkette dm will ein Testzelt bei seiner Filiale am Gleis 4 eröffnen, auch das IMD-Labor plant mit einem Schnelltestzentrum ab April in Greifswald.

Eine funktionierende Infrastruktur für Schnelltests wird ab spätestens kommenden Mittwoch in Vorpommern-Greifswald notwendig. Denn künftig gilt: Vor allem bei den körpernahen Dienstleistungen sind tagesaktuelle Schnelltests erforderlich. Darunter fallen unter anderem Friseur- und Kosmetikbesuche, ebenso Termin-Shopping, Besuche in Museen und weiteren geöffneten Kultureinrichtungen. Die Schnelltests müssen an einer offiziellen Stelle gemacht werden, wie einem Testzentrum oder einer Apotheke. Selbsttests haben keine Gültigkeit.

Von Philipp Schulz