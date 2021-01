Greifswald/Anklam

Das erste Neugeborene des Jahres 2021 an der Unimedizin Greifswald ist Sam Frankowiak. Er kam am Neujahrstag um 19.18 Uhr auf die Welt. Sam war bei seiner Geburt 52 Zentimeter groß und brachte 3470 Gramm auf die Waage. Nachdem das erste Greifswalder Neujahrsbaby etwas auf sich warten ließ, ging es anschließend munter weiter: Bis kurz vor 3 Uhr am Morgen des 2. Januar wurden fünf weitere Kinder geboren.

Auch in der Ameos Klinik Anklam konnten zwei Neujahrsbabys begrüßt werden. Den Babyreigen des Jahrgangs 2021 eröffnete um 2.31 Uhr Emil Stuth aus Ducherow. Das erste Kind der Familie bringt 3820 Gramm auf die Waage und misst 53 Zentimeter. Um 11.22 Uhr am Neujahrstag erblickte dann noch ein Mädchen das Licht der Welt. Am letzten Tag des Jahr 2020, am 31. Dezember, gab es zudem auch noch drei Geburten.

Anzeige

963 Kinder kamen 2020 in der Unimedizin zur Welt

Im gerade abgelaufenen Jahr 2020 kamen an der Universitätsmedizin Greifswald insgesamt 963 Kinder zur Welt. Im Jahr davor waren es 1057 Kinder, 2018 wurden 1165 Kinder in Greifswald willkommen geheißen, 1149 Geburten waren es im Jahr 2017.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden mehr Jungen geboren: Mit 513 lagen sie klar vor den Mädchen mit 450. Außerdem gab in der Universitätsfrauenklinik im vergangenen Jahr 32 Zwillingspärchen – exakt so viele wie 2019.

144 Kinder kamen vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Die Frühchen werden auf der Neonatologie betreut, bis sie zu ihren Familien nach Hause entlassen werden können. Das schwerste im Jahr 2020 in Greifswald geborene Baby wog 5320 Gramm, das leichteste hatte gerade einmal 590 Gramm.

Von Cornelia Meerkatz