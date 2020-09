Heringsdorf/Zinnowitz

In den Kaiserbädern gibt es jetzt wieder Kino unter dem Dach. Nach Wochen mit lauen Sommerabenden und langen Kinonächten am Strand neben der Heringsdorfer Seebrücke ziehen „ David Copperfield“, „ Marie Curie“ oder „Emma“ nun in den Kaiserbädersaal. Diese Titel laufen unter dem Angebot „Filmrolle – Der besondere Film“. „Besonders, weil wir Filme abseits des Mainstreams zeigen. Wir wollen mit dem Programm eine Ergänzung zu den Kulturveranstaltungen sein“, sagt Marian Köpnick, Hoteldirektor im Heringsdorfer „Maritim“.

Im zweiten Jahr laufen jetzt im Kaiserbädersaal – das hat mit dem stilvollen Ambiente noch Atmosphäre von alten Kinosälen – dienstags und sonntags Filme über die Leinwand. Und doch ist es in diesem Jahr anders, weil in Pandemie-Zeiten die Schutzmaßnahmen dazukommen. Bis zum Platz gilt Mund-Nase-Schutz, im Eingangsbereich sind Desinfektionsspender. Mit ausreichend Abstand heißt es nun bei 48 Gästen: „ausverkauft“. „Die hatten wir aber noch nicht. Wir sind aber zuversichtlich, dass auch vermehrt die Einheimischen den Weg zu uns finden“, sagt Köpnick.

Denn auch hier muss der Gast nicht auf Getränke und Snacks verzichten, die er mit zum Platz nehmen kann. Und der eine oder andere leise Popcornraschler dürfte auch nicht störend sein. Das Muss beim Kino gibt es im Foyer in mehreren Bechergrößen.

Oper live aus London

Für den Herbst setzen der ostfriesische Partner Kinobetriebe Muckli – betreibt fünf Kinos mit 26 Leinwänden in Ostfriesland und im Emsland – und das Hotel auf Literaturverfilmungen, Historie, Drama, Komödie sowie Konzerte und Live-Übertragungen von Opern aus dem Royal Opera House London. „Giselle“, ein romantisches Ballett, gibt es am 22. Oktober um 18 Uhr live aus der britischen Metropole. „Unser Augenmerk liegt aber auch auf unserm Kinderkino am Sonntag, um den Familien auch Angebote zu machen“, so der Hotelchef. „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ läuft am 25. Oktober, im Dezember dürfen sich die Kleinen auf „Der Grinch“ (6.12.) oder „ Jim Knopf und die wilde 13“ (20.12.) freuen.

Wenn Anfang Dezember „Last Christmas“ läuft, werden dazu Glühwein und Spekulatius gereicht. Das soll in Zukunft noch ausgebaut werden, wie der Hoteldirektor sagt. „Unsere Idee ist die Verknüpfung von Film und Menü. Wir zeigen ‚Titanic‘ und bieten dazu das letzte Dinner auf dem Schiff an. In Corona-Zeiten ist das aber aktuell nicht machbar“, so Köpnick, dessen Haus mit dem Kinobetreiber einen Teil der Einnahmen dem Verein Leben ohne Lepra e.V. zukommen lässt.

Bis Dezember stehen das Kinoprogramm und die Sonderveranstaltungen, wie die Leinwand-Adaption der britischen Erfolgsserie „ Downton Abbey“, die am 13. November um 16 Uhr läuft. Kinobesuchern wird an dem Nachmittag ein Glas englischer Tee gereicht.

Wodka Martini – geschüttelt, nicht gerührt

Im Club Kino Zinnowitz dürfte es ab Mitte November der „trockene Wodka Martini – geschüttelt, nicht gerührt“ sein, denn Kinobetreiber Michael Hoppach wartet auf den berühmten britischen Geheimagenten. Der 25. James-Bond-Film mit dem Titel „ James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ soll dann in die Kinos kommen. „Ich gehe davon aus, dass der Film große Zuschauerschichten anzieht“, so der Zinnowitzer, der seit Ende Mai nach der Corona-Zwangspause seine beiden Säle in der Neuen Strandstraße wieder geöffnet hat.

Mit geringer Platzkapazität, wie Hoppach betont. „In den großen Saal bekomme ich 40 Besucher, in den kleinen zwischen zehn und 20.“ Mit der Resonanz im Sommer war er zufrieden. Allerdings mangele es am breiten Filmangebot. „Da waren kaum große deutsche Filme dabei. Familienstreifen fehlten auch. Weil die Kinos nicht die vollen Kapazitäten vorhalten können, halten sich die Verleiher zurück“, meint Hoppach, der bei drei Streifen allerdings gut gebucht war. Das waren „Nightlife“, die deutsche Komödie mit Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Frederick Lau, der Film „Gott, du kannst ein Arsch sein!“, bei dem eine 16-Jährige trotz ihrer Krebs-Diagnose beschließt, eine Abschlussfahrt nach Paris anzutreten, und der Thriller „ Tenet“.

„Die Leute hatten aber Bock auf Kino“, meint der Zinnowitzer, der für einige Wochen den coronabedingten Hype der Autokinos erlebte. Seit 1996 betreibt er das Open-Air-Kino in Koserow. Trotz der Schließung während des Lockdowns komme Hoppach über die Runden. „Meine drei Mitarbeiter sind noch da. Während der Schließung konnte ich kleinere Renovierungsarbeiten erledigen, die ich bislang aufschieben musste.“

Programme: www.kino-kaiserhof.de und club-kino.de

Von Henrik Nitzsche