Zempin/Freest

Schluss, Aus, Ende. Der Zempiner Fischer Torsten Labahn hat nach 17 Jahren Berufsfischerei Ende 2021 im wahrsten Sinne des Wortes seine Netze an den sprichwörtlichen Nagel gehängt. „Ich habe mir zum 1. Januar einen neuen Job besorgt und fahre jetzt Essen bei der Inselküche aus. Von der Fischerei kann man nicht mehr leben. Der neue Job ist eine sichere Einnahmequelle im Vergleich zur Fischerei“, sagt er.

Die Fischerei betreibt er jetzt nur noch im Nebenerwerb – quasi als Hobby. „Eigentlich hätte ich schon vor mehr als einem Jahr die Reißleine ziehen müssen, denn es hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Die Einnahmen haben nicht einmal mehr die Unkosten gedeckt“, erklärt er.

Ein Bild aus besseren Tagen: Torsten Labahn holt den Fang aus dem Wasser. Quelle: Hannes Ewert

Fischerei als Hobby und für den Eigenbedarf

Gerade mal 800 Kilogramm Hering durfte er im vergangenen Jahren aus seinen Stellnetzen vor Zempin holen. „Wenn ich mein keines Boot voll habe, fahre ich gerade mal zwei Mal in der Saison raus – dann ist Schluss“, betont er. Die Fischerei betreibt die Familie in der vierten Generation.

Schmackhafte Gerichte lassen sich aus Hering herstellen. Quelle: Tilo Wallrodt

„Die Entscheidung, den Job aufzugeben, fiel mir schon sehr schwer – zumal die Familie ja sehr mit dem Metier verbunden ist“, so Labahn. Nun fischt Labahn mehr in der Freizeit für den Eigenbedarf. Und wenn es Interesse von Restaurants gibt, die frischen Fisch haben wollen. Der 54-Jährige hatte immer noch die Hoffnung, dass sich die Situation bessert – doch weit gefehlt. Die Fangquoten wurden von Jahr zur Jahr immer drastischer gekürzt. „Im Jahr 2007 habe ich mit 26 Tonnen Hering pro Jahr angefangen. Seit dem Zeitpunkt ging es immer weiter bergab.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fischerhandwerk stirbt auf der Insel Usedom aus

Den Trend, dass immer mehr Fischer der Branche den Rücken kehren, kann auch Kollege Uwe Krüger aus Ahlbeck bestätigen. „In diesem Jahr sind es auf der Insel Usedom nur noch ein knappes Dutzend Fischer, die mit ihrem Job ihre Familie ernähren müssen. In mehreren Orten haben die Fischer aufgehört. Es ist einfach nur traurig und schade, dass das traditionelle Handwerk auf der Insel Usedom ausstirbt. Die Fischerei ist ein großes Stück Kulturgut auf der Insel Usedom“, so Krüger.

Fischer Uwe Krüger aus Ahlbeck. Quelle: Hannes Ewert

Robben, Reiher und Kormorane machen Fischern das Leben schwer

Es seien nicht nur die jährlich vorgeschriebenen Fangquoten, welche den Fischern das Leben schwer machen. „2019 durfte ich noch 30 Tonnen Hering fahren und im Vorjahr bin ich bei 4,5 Tonnen angekommen. Wieviel es in diesem Jahr werden, weiß ich nicht, denn der Bescheid ist noch nicht angekommen. Das große Problem ist, dass Robben, Fischreiher und Kormorane alles wegfressen und hier kaum noch Fische unterwegs sind. Die verbliebenen Heringe werden von den Robben beim Laichen gestört“, erklärt Krüger.

Uwe Krüger fängt in der Ostsee kaum noch Fisch, da die Bestände durch Kormorane, Robben oder auch Reiher leer gefressen werden. Quelle: Hannes Ewert

Erst vor ein paar Tagen war Krüger im Achterwasser unterwegs, um Fisch zu fangen. Gerade fünf Blei landeten im Eimer. „Die Tradition des Fischens geht an der gesamten deutschen Ostseeküste dem Ende entgegen – dies ist nicht nur ein Problem auf der Insel Usedom.“

Bei zwei Ausfahrten wäre die Saison gelaufen

Vor vielen Jahren waren die Fischer vor Ahlbeck noch mit 60 Booten unterwegs, um die Netze zu leeren. Heute ist Uwe Krüger der einzige, der morgens sein Boot ins Wasser zieht, um die Heringe aus den Netzen zu holen. „Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, dass wir noch zehn Jahre durchhalten, aber mittlerweile glaube ich schon lange nicht mehr daran. Für diese Saison rechnet er mit einer vorgeschriebenen Heringsquote von 2,5 Tonnen. Rein rechnerisch würde die Menge in sein Boot passen. „Dann würde ich einmal rausfahren und schon wäre die Fangsaison für mich beendet.“

Im Hafen von Freest brachten die Fischer ihre Meinung in Form von Schildern zum Ausdruck. Quelle: Tilo Wallrodt

Ein weiteres Problem für die Küstenfischerei ist, dass der Fisch kaum noch Nahrung findet. „Viele Muscheln auf dem Grund des Meeres sind mit Sand bedeckt. Ich vermute, dass die großen Schiffe – die beinahe täglich nach Swinemünde kommen – eine Mitschuld daran tragen. Auch Ausbaggerungen sorgen dafür, dass es immer wieder zu Sandverwirbelungen unter Wasser kommt“, erklärt Krüger.

Ohne Finanzhilfe vom Staat wäre schon längst Schluss

Der letzte verbliebene Berufsfischer in Zempin ist Gunter Baudisch. Der 53-Jährige möchte so lange wie möglich durchhalten. Seine benachbarten Kollegen haben aufgegeben – Friedhelm Schmidt fischt nur noch gelegentlich auf dem Achterwasser und Torsten Labahn wie gesagt als Hobby. „Würde es keine finanzielle Unterstützung vom Staat geben, hätte ich auch schon das Handtuch geworfen“, sagt er.

Gunter Baudisch zieht sein Boot per Seilwinde ins Wasser, um die Netze zu setzen. Quelle: Hannes Ewert

Am Dienstagmorgen fuhr er hinaus, um seine Netze aufzustellen. Er hofft, dass er am Mittwochmorgen seinen Fang anlanden kann. Auch in seinem Gebiet machen es ihm die Robben immer schwerer. Wie lange er noch da ist, weiß er nicht. Doch lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis auch er die weiße Fahne hissen muss.

Junge Leute sind für die Fischerei nicht mehr zu begeistern

Michael Schütt, Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Freest, weiß, dass sich die Fischerei immer mehr ins Nebengewerbe verlagert. „Einige Fischer haben ein zweites Standbein – wie zum Beispiel ein Restaurant. Davon kann man noch leben, aber von der Fischerei alleine ist es fast unmöglich“, sagt er. Im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern sind heute noch 184 Fischer hauptberuflich in der Branche tätig. Zum Vergleich: Vor 30 Jahren waren es noch knapp 800 Menschen. 148 Personen betreiben die Fischerei heute im Nebenerwerb – vor 30 Jahren waren es noch 30 Fischer.

Der Beruf des Fischers ist ein Knochenjob. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Männer, die aus der Fischerei ausgestiegen sind, taten dies entweder aus altersbedingten Gründen oder wechselten die Branche. „Einige sind jetzt Kapitän und fahren zu Offshore-Anlagen, andere wiederum arbeiten auf Werften. Aber die meisten gehen einfach in Rente. Und damit verschwindet auch sehr viel Wissen“, bedauert Schütt.

Für junge Berufsfischer sei es schier unmöglich, heute noch große Kredite von der Bank zu bekommen. „Junge Leute, die heute zur Bank gehen und 200 000 Euro möchten, kriegen überhaupt kein Kredit von der Bank, weil sie es ja kaum zurückzahlen können“, erklärt Schütt.

Von Hannes Ewert