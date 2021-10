Wolgast/Heringsdorf

200 kostenlose Schnelltests allein am Sonnabend, etwa 150 bis 180 Tests jeweils an den Tagen davor: Die Mitarbeiter des Wolgaster Corona-Testzentrums im MMZ Möbelmarkt in der Wedeler Straße haben derzeit so gut zu tun wie schon eine Weile nicht mehr. Wie der Inhaber des Testzentrums, Prof. Alexander Riad, sagt, geht er dennoch davon aus, dass am 23. Oktober Schluss ist.

Die mögliche Schließung begründet er vorrangig mit dem Wegfall der kostenlosen Corona-Tests ab 11. Oktober. „Ich denke, dass dann längst nicht mehr so viele Menschen zum Testen kommen. Und dann lässt sich natürlich so ein Testzentrum nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Ich muss qualifiziertes Personal an sechs Tagen die Woche vorhalten, das sind erhebliche Personalkosten. Die möchte ich nicht aus der eigenen Tasche zubuttern müssen“, erklärt er freimütig.

Ob seine Vermutung mit den deutlich geringeren Zahlen bei kostenpflichtigen Tests stimmt, will er in der Zeit vom 11. bis 23. Oktober herausfinden. „Sollte sich zeigen, dass immer noch großer Andrang bei den Tests herrscht, überdenke ich das Ganze noch mal“, sagt Alexander Riad.

PCR-Test für Urlaubsreisen kostet 130 Euro

Menschen, die sich ab 11. Oktober testen lassen müssen, etwa weil wegen der aktuellen Corona-Regelungen ein Negativ-Test für Ungeimpfte beim Besuch des Friseurs oder der Fußpflege notwendig ist, müssen dann zahlen. Laut Riad kostet in seinem dann noch offenen Zentrum ein Schnelltest dann 15 Euro. Deutlich teurer wird es für all jene, die in den Urlaub fahren wollen und einen PCR-Test vorlegen müssen. Hier werden dann in Wolgast 130 Euro fällig, „wobei 120 Euro an das Labor gehen für die Untersuchungen“, erläutert Riad. Der PCR-Test war für Urlaubsreisende auch bisher schon kostenpflichtig.

Eine mögliche Förderung durch das Land MV, wie sie bereits 77 Testzentren im MV zugesagt bekommen haben, sei für ihn nach Gesprächen mit dem Landkreis keine Option. „Die Bedingungen, zu denen das Land fördert, stimmen einfach nicht. Betreiber von Testzentren bekommen dann zwar monatlich bis zu 800 Euro Mietkostenzuschuss und 3100 Euro Personalkostenzuschuss. Dafür muss ich als Betreiber aber drei Fachkräfte an sechs Tagen für mindestens zwei Stunden vorhalten. Das rechnet sich überhaupt nicht“, hat der Mediziner für sich überprüft.

Test unter Aufsicht in der Apotheke

Wo gibt es dann in Wolgast bzw. auf dem Festland vor der Insel Usedom noch Testmöglichkeiten? Der Wolgaster Apotheker Thomas Beier erklärt, dass seine Mitarbeiter in den Apotheken keine Tests durchführen. Aber Kunden können sich für 9,95 Euro einen Test in der Apotheke kaufen und diesen unter Aufsicht durchführen. Dafür gibt es dann ein Zertifikat.

Auch auf der Insel Usedom wird es künftig weniger Testzentren geben. „Wir werden zwei unserer Standorte schließen“, kündigt Christian Klein von der Firma Testzentrum Usedom-Süd (TUS) an. Wegfallen sollen die Testzentren am Ückeritzer Campingplatz und auf der Heringsdorfer Promenade vor dem Hotel „Upstalsboom“.

Statt sieben nur noch fünf Standorte

Festhalten will das Unternehmen dagegen an den Standorten Landgasthaus „Klein“ in Mellenthin, EKZ Heringsdorf, „Haus des Gastes“ in Kölpinsee, Zinnowitz Haus „Kranich“ und Karlshagen (alter Hort). Dies gilt auch für die Öffnungszeiten: „Unsere Mitarbeiter sind montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr vor Ort“, sagt Klein, der zeitweise bis zu 78 Mitarbeiter beschäftigt hatte. Aktuell sind es 25 bis 30.

Das Testzentrum unterhalb des Hotels „Upstalboom“ auf der Heringsdorfer Promenade soll geschlossen werden. Quelle: Henrik Nitzsche

Er rechnet nach dem 11. Oktober mit einem geringeren Aufkommen, schränkt aber ein: „Es wird weniger, aber es gibt noch genug Leute, die sich als Ungeimpfte nicht unter Druck setzen lassen wollen. Sie werden für die Tests zahlen. Zumal aktuell die Coronaampel auf gelb steht und für Innenbereiche Testerfordernisse gelten.“

Was ab 11. Oktober ein Schnelltest bei TUS kostet, steht noch nicht fest. „Wir sind noch am Kalkulieren. Das wird um die 20 Euro sein“, so Klein.

Nachfrage ist deutlich gesunken

Unter 20 Euro sollen die Schnelltests in den von der Seetel-Gruppe betriebenen Testzentren in den Kaiserbädern kosten, wie Rolf Seelige-Steinhoff auf Nachfrage informiert. Im Bansiner „Beachhotel“ in der Bergstraße gibt es täglich von 9 bis 17 Uhr die Testmöglichkeit. Ein weiteres Testzentrum betreibt Seetel im Ostseehotel Ahlbeck. „Die Nachfrage ist zuletzt deutlich gesunken. Mitunter waren es nur 50 Tests am Tag. Wir werden das weiter beobachten und gegebenenfalls ein Zentrum schließen“, sagt Seelige-Steinhoff. Die Mitarbeiter der Seetel-Gruppe werden unabhängig davon auch weiterhin auf Kosten des Unternehmens ein- bis zweimal die Woche im Bansiner Hotel getestet.

Bis Ende Oktober soll vorerst das Testzentrum an der deutsch-polnischen Grenze in Ahlbeck bestehen bleiben. „Wir werden schauen, wie sich das Geschehen entwickelt und vielleicht dann auch verlängern“, sagt Christoph Kniehase, Projektmanager der Firma CoviMedical GmbH. In dem Container, der lange Zeit Zoll- und Polizeikräfte beherbergte, gibt es nur Termine über die Seite www.15minutentest.de. „Wir bieten auch seit Längerem PCR-Tests an“, so Kniehase. Die kosten 54,90 Euro. Und Schnelltests? „Die bieten wir künftig für 14,90 Euro an. Hinzu kommt noch eine Ticketgebühr von 1,50 Euro.“

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche