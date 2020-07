Kostenlos bis 17:15 Uhr Endlich: Sommerserenade im Klanghaus am See in Klein Jasedow erklingt

Nach dem Konzert wird in Klein Jasedow zum Tanz mit bunten Bändern auf die Wiese eingeladen. Ein Tanzmeister gibt Anleitung und einige Stücke des klassischen Konzertes erklingen live dazu.