Karlshagen

Vor ein paar Jahren lagen sie noch auf dem Arm, dann saßen sie auf dem Schoß und jetzt gehen sie zur Schule. Die derzeitige Karlshagener Schulleiterin Petra Schult erinnerte in ihrer Rede zur Einschulung in der Heinrich-Heine Schule Karlshagen daran, wie schnell die Zeit doch mit Kindern vergeht. „Und in ein paar Jahren sitzen wir wieder hier und feiern den Schulabschluss“, sagt sie. Für 40 Jungen und Mädchen begann am Samstag ein völlig neuer Lebensabschnitt. Mit der Einschulung endet die Kindergartenzeit und nun geht es jeden Morgen auf die Schulbank.

Die Erstklässler begrüßten alle Eltern im Haus des Gastes. Quelle: Hannes Ewert

Zwei Durchgänge im Haus des Gastes

Im Haus des Gastes kamen in zwei Durchgängen die 40 Erstklässler zusammen, um sich vorzustellen und ihre Schultüte gruppenweise entgegen zu nehmen. Christian Moldenhauer, Klassenlehrer der 1B, nahm ebenfalls seine kleine Schultüte entgegen.

Die Eltern hielten die besten Momente ihrer Schützlinge im Bilde fest. Quelle: Hannes Ewert

Begleitet wurde die Veranstaltung von einem kleinen Programm der künftigen 4. Klasse. Für dieses gab es reichlich Applaus von den anwesenden Eltern. Danach gab es reichlich Möglichkeiten, sich draußen mit der Familie und in der Klasse fotografieren zu lassen.

Von Hannes Ewert