Endlich wieder Normalität: So schön war das Heringsfest in Koserow

Koserow

Auf dem Seebrückenvorplatz von Koserow kehrte am Samstag wieder die fast gewohnte Normalität zurück. Endlich – nach zwei Jahren Pause konnten Urlauber, Gastronomen und Insulaner zum ersten Mal wieder das traditionelle Heringsfest in dem Ostseebad feiern. Dieses Volksfest bildete nämlich den Abschluss der „Usedomer Fischerwochen“. Zu Gast waren nicht nur die „Peenehalunken“, sondern auch „Dej Lieper Winkelschen Danzlüh“, der „Usedomer Shantychor e.V.“ und Gastronomen aus dem Ort.

Große Auswahl an Heringsspeisen

Hunderte Gäste pilgern schon in den Mittagsstunden in Richtung Seebrücke, um sich nach zwei Jahren Corona-Pause mal wieder den Duft von frisch gebratenem Hering um die Nase wehen zu lassen. Ob klassisches Matjesbrötchen, gebratene Heringsfilets, marinierte Heringshappen, Hering aus dem Smoker, Fischsuppe, Buletten oder Brathering mit Bratkartoffeln und Gurkensalat – für jeden Geschmack war etwas dabei. Und da der Fisch bekanntlich auch im Magen weiter „schwimmen“ soll, gab es auch ausreichend heiße und kalte Getränke dazu.

Die „Danzlüh“ spielten sogar eine Zugabe. Quelle: Hannes Ewert

Hering aus der Pfanne und aus dem Smoker

Unter den Besuchern war sie wieder da – die Leichtigkeit des Beisammensein, ganz ohne Abstand, Personenbegrenzungen, Maskenpflicht oder anderen Vorschriften, die es in den vergangenen zwei Jahren zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gab. „Es ist für uns ein richtiger Segen – endlich wieder unter Menschen und wir können Gäste glücklich machen“, sagt Alexander Steffens, Inhaber von Käptn Brass in Koserow. Er bot den Gästen unter anderem Heringe aus dem Smoker an. „Es dauert etwa zwei Stunden, bis der Fisch fertig ist. Bei 90 Grad Celsius wird er auf Temperatur gebracht“, erklärt er.

Etliche Heringe wurden am Sonnabend in Koserow gebraten. Quelle: Tilo Wallrodt

Menschen wollen wieder etwas erleben

„Man merkt, dass die Leute einfach wieder raus in die Natur möchten. Ob Familien, Rentner oder Paare – sie wollen etwas erleben, andere Menschen treffen und glücklich sein“, sagt Anja Raffelt-Schäfer vom Hotel „Hanse Kogge“. Zusammen mit ihrem Koch Maik Donner bot sie den Gästen unter anderem Heringshappen, gebratene Filets oder ganze Heringe an. „Das Fest wird wirklich sehr gut angenommen. Es liegt auch am Wetter“, sagt sie.

Ob gebraten oder mariniert – Hering schmeckt in vielen Variationen. Quelle: Tilo Wallrodt

Das Wetter war aber am diesen Sonnabend nicht für jeden Teilnehmer ein Segen. „Für unseren Fischer Eik Sadewasser war es leider zu windig. Er konnte bei diesem ablandigem Wind nicht hinaus auf die Ostsee fahren, um frische Heringe zu fangen“, erklärt Kurdirektorin Nadine Riethdorf. Sie war es sonst, die vor den Augen zahlreicher Zuschauer das „puken“ der Heringe demonstrierte. „Mein Großonkel wohnt auf der Insel Rügen und schon als Kind zeigte er mir, wie man die Heringe aus den Netzen holt“, erklärt sie.

Schöner Abschluss der Heringswochen

Aber auch die Kurdirektorin Nadine Riethdorf zeigte sich als Veranstalterin des Festes glücklich und zufrieden. „Die Leute haben es genossen endlich wieder draußen zu sein und die Gastronomen signalisierten mir auch, dass der Hering fast vollständig verkauft wurde. Es war ein schöner Abschluss der Usedomer Heringswochen und zugleich ein guter Start in eine hoffentlich gute Saison. Die Saison darf gerne so weitergehen“, sagt sie.

Alexander Steffens von „Käptn Brass“ zeigte, wie man Heringe in einem Smoker zubereiten kann. Quelle: Hannes Ewert

Erster Auftritt für die „Danzlüh“

Ihren ersten öffentlichen Auftritt seit Ausbruch der Corona-Pandemie hatten auch „Lieper Winkelschen Danzlüh“ aus dem Lieper Winkel. Das Programm der Danzlüh umfasst insgesamt 13 traditionelle Tänze, die die Akteure allesamt gemeinsam beherrschen und miteinander aufführen. Dieses Mal wurden drei Tänze gezeigt. Das volle Programm reicht vom „Schnieder“ über die „Matrosenpolka“ bis zum „Wolgaster Kegel“ und dem „Windmöller“. Dazu tragen die Tänzer ihre wunderbaren, einem Original von 1850 nachgebildeten und 1948 auf einem Dachboden entdeckte Tracht, die sie auch über die weitestgehend untätige Zeit der Corona Pandemie gehegt und gepflegt wurde. Zum Heringsfest in Koserow erblickte die Tracht erstmalig wieder Tageslicht.

Die Lieperwinkelschen Danzlüh zeigten nach zwei Jahren Coronapause, dass sie noch nichts verlernt haben. Quelle: Hannes Ewert

Schwere Zeiten für die Fischer auf Usedom

Trotz aller Heiterkeit auf dem Heringsfest in Koserow darf man nicht vergessen, dass die Fischer gerade schwere Zeiten durchleben. Sinkende Quoten, fischfressende Kormorane oder Robben, die sich an den Netzen zu schaffen machen. Im Nachbarort Zempin meldete ein Berufsfischer sein Gewerbe zum Ende des vergangenen Jahres sogar ab und betreibt es nur noch im Nebenerwerb, weil sich die Arbeit schlichtweg nicht mehr lohnt. Stattdessen fährt er nun Essen aus und verdient damit seine Brötchen.

Von Hannes Ewert