Endlich wieder Urlaub am Strand: Touristen genießen Auszeit auf Usedom

Zinnowitz

Das Mainzer Ehepaar Ute und Hermann Kandler (beide 56) macht seit 28 Jahren regelmäßig Urlaub auf Usedom. Anfangs mit dem Campingwagen, gönnen sie sich inzwischen gerne den Komfort einer Ferienwohnung. In diesem Jahr haben sie seit Montag in Neuendorf auf der Halbinsel Gnitz für eine Woche Quartier bezogen.

Mit dabei sind auch Tochter Hannah Zambrana (32) und Enkelsohn Constantin (2) aus Berlin, dem die Kombination von Strand und Wasser offensichtlich gut gefällt. Seit Januar war der Urlaub gebucht und hätte eigentlich schon vergangenen Freitag beginnen sollen.

Anzeige

Kein Zimmer mehr frei

Die verlorenen Tage hätte die Familie gerne angehangen, aber es war kein Zimmer mehr frei. Umso größer war dann aber die Erleichterung, dass der Urlaub nicht ganz ausgefallen ist, denn in diesem Jahr soll ein lang gehegter Wunsch für die Kandlers in Erfüllung gehen. Sie wollen sich einen waschechten Strandkorb für den eigenen Garten in der Heringsdorfer Fabrik zusammenstellen und so ein Stück Ostseefeeling nach Hause holen.

Weitere OZ+ Artikel

Ferienwohnungen sind startklar

Dieter und Ruth Luda aus Niedersachen sind angereist, um ihre Ferienwohnung in Zinnowitz für die Saison zu rüsten. Mindestens einmal im Jahr besuchen sie Usedom, dann aber eher zum Saisonende im November.

Dieter und Ruth Luda genießen die Ostseeluft. Quelle: Alexandra Schäfer

Wegen der besonderen Umstände sind dieses Mal noch ein paar Urlaubstage für sie selber drin. Glück für ihren vierjährigen Enkelsohn Henry, der sie begleiten darf und das Strandleben in vollen Zügen genießt.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Vor allem Stammgäste sind da

Von der Welt schon viel gesehen haben Roland und Monika Grundmann aus Nürnberg, aber Usedom gefällt ihnen am besten. Seit 19 Jahren kommen die beiden auf die Insel und lassen hier ihre Seele baumeln. Zinnowitz ist für sie der ideale Ausgangspunkt und seit vielen Jahren ihr bevorzugter Ferienort. Zwei Wochen bleiben sie hier, genießen das Meeresrauschen, den Sand unter den Füßen und die Erdbeermarmelade von Karls.

Monika und Roland Grundmann aus Nürnberg entspannen zwei Wochen auf Usedom und beziehen seit vielen Jahren Quartier in Zinnowitz. Quelle: Alexandra Schäfer

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Alexandra Schäfer