Endlosstreit in Wusterhusen: Findet neuer Bürgermeister Lösung fürs „Genesis“-Areal?

Wusterhusen

Eine riesige leere Fläche mitten im Ortskern. Knapp 6000 Quadratmeter sind leer gefegt. Früher stand an dieser Stelle die Großraumdisco „Genesis“. Aus Greifswald, Wolgast und den Gemeinden im Umfeld kamen an den Wochenenden hunderte Tanz- und Partyfreunde in die kleine Gemeinde des Amtes Lubmin. Dann, 2012, musste das Genesis schließen, weil die Gäste ausblieben, sich das Geschäft nicht mehr rentierte.

Zehn Jahre später ist noch immer unklar, was auf der Fläche entstehen soll. Etliche Ideen haben sich zerschlagen. Längst ist die Gemeindevertretung Wusterhusen schlimm zerstritten. Zwei Mitglieder sind ausgetreten, nachdem sie den Bürgermeister für kurze Zeit vertreten hatten. Wenn an diesem Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt wird, könnte neue Bewegung in die Entwicklung des Areals kommen. Oder der Streit eskaliert. Doch worum geht es eigentlich?

„Hauptsache keine Disco“

Auch Barbara Füllbier kennt die Unstimmigkeiten. Sie hat von ihrem Grundstück aus direkten Blick auf die Freifläche, harkt gerade das Herbstlaub zusammen. Sie findet alle Varianten, die bisher in der Diskussion waren, akzeptabel. Betreutes Wohnen, Hort, Feuerwehr. „Da muss man auch tolerant sein“, sagt die Rentnerin.

Sie würde sich über altersgerechtes Wohnen freuen, dort selbst gerne irgendwann einziehen. Ihr Mann ist vor einigen Monaten verstorben. Wie lange sie das Grundstück noch alleine bewirtschaften kann, weiß sie nicht. Sie hat aber Verständnis für die junge Generation, die vielleicht mehr Platz für den Hort benötigt. „Ich bin nur froh, dass die Disco weg ist“, sagt Barbara Füllbier. Der Lärm sei eine große Belastung gewesen.

Zwei Millionen Euro Schulden auf dem Grundstück

Eine Familie, die gerade mit den beiden Hunden spazieren geht, wünscht sich ebenfalls „etwas für die Alten“. Genau das war auch lange geplant. Nach der Schließung der Diskothek lagen zwei Millionen Euro Schulden auf dem Grundstück, das von einer Bank zwangsverwaltet wurde. Sieben Jahre lang passierte nichts. Das Haus verkam weiter, wurde als Schlafplatz und für jugendliche Randalierereien genutzt.

Investorengruppe für betreutes Wohnen

Schließlich hatte eine Investorengruppe rund um Wusterhusens Bürgermeister Burkhard Köpnick die Idee, dort ein betreutes Wohnen entstehen zu lassen, so wie es zu dieser Zeit gerade in Behrenhoff erfolgreich realisiert worden war, wie sich Köpnick erinnert. „Wir haben viele alte Menschen in der Gemeinde, die wegziehen müssen, wenn sie nicht mehr alleine leben können und Betreuung brauchen“, sagt der Bürgermeister. Das Interesse sei groß gewesen, eine solche Einrichtung nach Wusterhusen zu holen. „Dort sollten auch Menschen einziehen können, die nur wenig Hilfe benötigen, diese aber später vielleicht doch vermehrt in Anspruch nehmen müssen.“

Burkhard Köpnick legt nach 31 Jahren sein Amt als Bürgermeister von Wusterhusen nieder. Quelle: Meerkatz Cornelia

Köpnicks langjähriger Freund Frank Hardtke kümmerte sich um das Geschäftliche, verhandelte mit der Bank wegen der Schulden, die auf dem Gelände lagen. Schließlich kaufte das vierköpfige Investorenteam das Grundstück für „einen kleinen Preis“, so Köpnick, und begann die Planungen. Die Abrissarbeiten liefen 2020 bereits, als die Investoren die Baupläne für das neue Gebäude im Bauausschuss der Gemeinde vorstellten. Worauf der Bürgermeister offenbar gar nicht vorbereitet war, war der Streit, der dann um die Höhe des Hauses entbrannte. „Es sollte drei Stockwerke haben und sich damit an der Höhe der Schule orientieren“, erinnert sich Köpnick.

Bürgermeister zieht Vorhaben zurück

Das sei jedoch mehreren Ausschussmitgliedern zu hoch gewesen. „Wir waren damals erschrocken. Das wäre ja so hoch wie der höchste Plattenbau in Wusterhusen gewesen und hätte einen riesigen Schatten auf den Hof der Kita geworfen“, sagt Gemeindevertreter Helfried Blohm (CDU). „Wir hatten gedacht, dass es einen anderen Entwurf gibt. Aber dann war das Projekt auf einmal gestorben“, so Blohm.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dieser Bauausschusssitzung gab Köpnick die Pläne für das betreute Wohnen auf, obwohl die drei Gegenstimmen die Pläne keineswegs gefährdet hätten. „Ich wollte das Projekt für die Gemeinde umsetzen. Auf die Gegenwehr war ich nicht vorbereitet. Ohne eindeutige Mehrheit für das Projekt gibt, wollte ich das nicht machen“, sagt Köpnick. Letztlich habe das Investorenteam wirtschaftlich denken müssen und drei Stockwerke seien notwendig gewesen, um das betreute Wohnen rentabel betreiben zu können, blickt Köpnick zurück.

Zwei Stellvertreter schmeißen hin

Für ihn persönlich begann damals eine schwierige Zeit. Seine Frau erkrankte schwer und starb schließlich. Er ließ sich für mehrere Monate beurlauben. Auch für die Gemeindevertretung war eine unruhige Zeit. Der erste Stellvertreter Thomas Jürgens, der das Bürgermeisteramt übernahm, gab nach drei Monaten auf, legte den Posten nieder. „Es hatte damals keinen Sinn ergeben, dass Herr Köpnick die Pläne für das betreute Wohnen nicht weiterverfolgt hat. Der Ausschuss hatte ja mehrheitlich für das Projekt gestimmt“, erinnert sich Jürgens.

Als er selbst dann das Amt des Bürgermeisters übernommen hat, merkte er schnell, dass gegen ihn gearbeitet wird. „Entscheidungen, die wir als Gemeindevertretung getroffen und mit viel Aufwand vorbereitet haben, wurden storniert“, sagt Jürgens. Nach drei Monaten trat er als Bürgermeister, Gemeindevertreter und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zurück. Später warf auch Michael Zolondek (AfD) hin, der ebenfalls den Bürgermeister vertreten hatte.

Gemeinde kauft Grundstück vom Bürgermeister

Zwischenzeitlich übernahm dann Helfried Blohm (CDU) den Bürgermeisterposten. In dieser Zeit brütete die Gemeindevertretung über einer Lösung für die fehlenden Hortplätze an der Wusterhusener Grundschule. Als die Gemeinde kurz davor stand, ein Nachbargrundstück der Schule zu erwerben, um dort einen neuen Hort zu bauen, kam die Idee auf, hierfür das ungenutzte Areal der früheren Diskothek zu nutzen.

„Da war auch schon der Neubau der Feuerwehr und ein Gemeindezentrum auf dem Grundstück im Gespräch. Es gab aber keine konkreten Pläne“, sagt Wolfgang Baranowski, Mitglied der Gemeindevertretung, für den die Streitereien um das frühere Discogelände ein „ekeliges Hickhack“ sind. Trotzdem habe die Mehrheit des Gemeinderats dem Kauf des Grundstückes zugestimmt. 400 000 Euro flossen an Köpnick, der rund um diese Geschehnisse wieder ins Amt zurückkehrte.

Pläne für Hort haben sich zerschlagen

Doch zerschlugen sich auch die Pläne für den Hort. Die Kinder sind am Nachmittag nun in den Räumen der Schule untergebracht. Das war von Anfang an die bevorzugte Variante von Köpnick, für die er viel Zuspruch von der Kita- und Hortleiterin Karoline Gebhardt bekommen hatte.

In der Grundschule Lütt Matten in Wusterhusen ist mittlerweile auch der Hort untergebracht. Für diese Variante gibt es Zustimmung und Ablehnung. Quelle: Katharina Degrassi

„Das Schulgebäude ist jetzt aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten erstmals voll ausgelastet und wird gut genutzt. Früher stand das Gebäude ab 13.30 Uhr leer“, sagt Gebhardt. Ob in den kommenden Jahren mehr Hortplätze benötigt werden, kann sie derzeit nicht einschätzen.

Pläne für Feuerwehr, Hort und betreutes Wohnen

Ein Teil der Gemeindevertretung wünscht sich, die Pläne für einen großen Hort weiterzuverfolgen, der ab 2025, wenn es einen gesetzlichen Anspruch auf einen Hortplatz gibt, ausreichend Platz für alle Kinder der Grundschule bietet. Diese kommen aus dem gesamten Amtsbereich nach Wusterhusen.

Für diese Variante scheint es ebenso interessierte Investoren zu geben wie für erneute Pläne, ein betreutes Wohnen auf dem Areal umzusetzen. „Ich saß mit am Tisch, als das Deutsche Rote Kreuz seine Pläne vorgestellt hat“, sagt Gemeindevertreter Baranowski. Er sei von vielen Einwohnern angesprochen worden, die sich wünschen, dass die Gemeindevertretung diese Pläne verfolge.

Bürgermeisterwahl am Sonntag stellt Weichen

Bürgermeisterkandidat Helfried Blohm (CDU), der an diesem Sonntag in der Stichwahl um den Posten als Gemeindeoberhaupt steht, möchte auf dem Gelände ein neues Feuerwehrhaus bauen, weil das derzeitige Haus stark baufällig ist und die Verkehrssicherheit als gefährdet eingestuft wird. Zudem möchte er dort ein Hortgebäude und ein kleines Areal für betreutes Wohnen umsetzen. „Im jetzigen Feuerwehrhaus könnte dann ein Gemeindezentrum für Familienfeiern und Zusammenkünfte entstehen“, sagt Blohm, der bereits Fördermitteltöpfe für die Beantragung von Mitteln herausgesucht hat.

Das Feuerwehrgebäude in Wusterhusen ist baufällig. Quelle: Katharina Degrassi

Zweiter Bewerber um den Bürgermeisterposten ist Frithjof Zeuner – so wie Blohm Mitglied in der Gemeindevertretung. Er hält sich bedeckt, was die Entwicklung des Areals angeht. Grund sind die jahrelangen Querelen innerhalb der Gemeindevertretung. „Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann“, sagt er. Angesichts der Situation in Wusterhusen müsse sich zeigen, was machbar ist.

Die Einwohner der Gemeinde haben am Sonntag die Wahl. Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte es drei Bewerber um den Posten gegeben. Edgar Offel ist ausgeschieden.

Von Katharina Degrassi