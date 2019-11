Endspurt für Wolgaster Krippenschau

Wolgast

Den Grundstock für die Weihnachtskrippenschau vom 30. November bis zum 4. Januar hat Wolgasts Museumsleiter Stefan Rahde inzwischen zusammen. 14 Exponate stellt das Norddeutsche Krippenmuseum in Güstrow zur Verfügung; weitere zehn Ausstellungsstücke steuert eine Privatperson aus Brüssow in der Uckermark bei. Auch einige Wolgaster versorgen das Museum mit Leihgaben.

Zudem rief Rahde die Grundschulen und Kitas der Stadt auf, sich mit Bastelarbeiten an der Krippen-Ausstellung zu beteiligen. Auf dem Wolgaster Weihnachtsmarkt vom 13. bis zum 15. Dezember soll die schönste Weihnachtsbastelei gekürt werden. Als erster Preis winkt ein Gruppenbesuch im Tierpark.

Rahde erneuert auf diesem Wege seinen öffentlichen Appell: „Ausgestellt werden kleine, große, historische, neue, seltene oder selbst gebastelte Weihnachtskrippen“, erklärt er. „Der Name der Leihgeber wird an den Exponaten vermerkt. Noch bis zum 29. November können die Krippen im Museum am Rathausplatz 6 eingereicht werden.“ Die Ausstellungseröffnung ist am 30. November um 15 Uhr vorgesehen.

Von Tom Schröter