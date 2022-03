Energie Vorpommern: Langfristiger Gaseinkauf macht sich bezahlt

Wolgast

Das dürfte die Kunden der Energie Vorpommern freuen: Das Unternehmen hebt für dieses Jahr die Grundpreise für Gas nicht weiter an. Während rings umher alle Gasunternehmen kräftig nach oben an der Preisschraube drehen und Kunden sich fragen, ob sie das alles überhaupt noch bezahlen können, ist die Geschäftsführung der Energie Vorpommern entspannt. Doch woran liegt das?

Wie Geschäftsführer Udo Arndt im Gespräch mit der OZ sagte, hänge das mit der Tatsache zusammen, dass das Unternehmen als Grundversorger Gas in Größenordnungen über wenigstens drei Jahre im Voraus an der Börse zum Festpreis eingekauft hat. „Diese Preise geben wir natürlich an unsere Kunden weiter“, sagt Arndt. Da die Energie Vorpommern GmbH Grundversorger ist und kommunale Gesellschafter hat, ist ein Spekulieren an der Börse, wie es private Unternehmen beim Gaskauf oftmals tun, nicht gestattet. „Was früher bei unseren Kunden oft für Unmut gesorgt hat, weil unsere Preise im Vergleich mit Billiganbietern relativ hoch waren, kommt ihnen jetzt zugute. Sie haben Sicherheit und zahlen weiter den bisherigen Grundpreis“, so der Geschäftsführer.

Günstiger Tarif sogar in der Grundversorgung

Udo Arndt rechnet vor: Ein 3-Personen-Haushalt verbraucht durchschnittlich 18 000 kWh pro Jahr. Bei der Energie Vorpommern ergeben sich in der Grundversorgung – dem teuersten Tarif – daraus Kosten von 167 Euro monatlich. Vergleichsprotale zeigen, dass bei sogenannten Billiganbietern der billigste Tarif derzeit über 200 Euro monatlich kostet. Diese Preisstabilität führt dazu, dass gegenwärtig die Zahl der Neukunden bei der Energie Vorpommern enorm steigt. „Wir haben dadurch eine vierstellige Zahl an Neukunden in der Grundversorgung“, sagt Arndt.

Er verweist aber darauf, dass die vielen Neukunden auch ein Stück weit mit der Insolvenz mehrerer Billiganbieter zu tun haben. Deren Kunden landen dann automatisch in der Grundversorgung des örtlich zuständigen Versorgers. „Ich denke, dass einige Kunden noch gar nicht begriffen haben, wie günstig die Grundversorgungspreise bei uns sind“, meint er.

Die Energie Vorpommern hat derzeit etwa 10 000 Gaskunden in ihrem Bestand. Diese profitieren außer vom langfristigen Gaseinkauf zu Festpreisen auch von den günstigen Netzentgelten für das Verbreitungsgebiet. Auch hier macht sich die kommunale Gesellschafterstruktur bezahlt. Im Gegensatz dazu sind beispielsweise die Netzentgelte bei Eon sehr hoch und treiben so auch den Preis für die Kunden in die Höhe.

Gewerbetreibende müssen mit enormen Erhöhungen rechnen

Nicht ganz so gut haben es die 5000 Stromkunden getroffen, denn dort musste die Energie Vorpommern die Preise erhöhen. „Da sind wir ja auch kein Grundversorger“, erläutert Udo Arndt. Dennoch: „Wer glaubt, wir verdienten uns eine goldene Nase, dem sei gesagt, dass bei Strom die Hälfte der Kosten Steuern und staatliche Abgaben sind, 20 Prozent kostet die Beschaffung“, ergänzt er. Die deutlich höheren Strompreise seien für Energieerzeuger kein Vorteil, denn sie erhöhten nur den Anteil an Steuern für den Staat.

Zudem warnt er Gewerbetreibende in der Region schon mal vor. Wegen der Preiserhöhungen werden sie erheblich tiefer in die Tasche greifen müssen. „Ich glaube, manch einer weiß noch nicht, wie teuer es wirklich werden wird, denn viele haben alte Lieferverträge. Doch die werden jetzt bei allen Anbietern angepasst“, sagt er.

Prüfung von Alternativen im erneuerbaren Sektor

Um dennoch für die Kunden aus der Region eine Alternative zu sein, schaut der klassische Gasversorger, wie er sich mit erneuerbaren Energien preiseffizienter aufstellen kann. „Wir wollen dazu mit Akteuren aus der Region Projekte in Sachen Solarenergie und Wasserstoff anschieben und prüfen derzeit schon Fördermöglichkeiten, um Abnahmepotenziale zu erschließen“, sagt der Geschäftsführer.

Von Cornelia Meerkatz