Wolgast

Standortwechsel für die Energie Vorpommern GmbH. Das Unternehmen, das bisher seinen Firmensitz in Greifswald hatte, ist ab 2. August in der Steinstraße in Wolgast im Wowi-Neubau anzutreffen. Udo Arndt, Geschäftsführer der Energie Vorpommern GmbH und Jan Koplin, Geschäftsführer der Wolgaster Wohnungswirtschaft GmbH, unterzeichneten am Mittwochnachmittag den Mietvertrag.

„Wir freuen uns, unsere Kunden dann in hellen und großzügig geschnittenen Räumen begrüßen zu können. Den bisherigen Energiepunkt in der Schusterstraße geben wir auf und bieten unsere Produkte dann in der Steinstraße ebenso an wie die Beratung“, erklärt Udo Arndt. Er möchte, dass die Kunden die Geschäftsräume der Energie Vorpommern dann auch mehr als Begegnungspunkt sehen. „Wir wollen neben unseren eigenen Produkten dann gern auch für andere Unternehmen vor Ort Dienstleister sein und aus deren Portfolio Produkte mit anbieten“, sagt Arndt.

Wowi froh über renommierten Mieter

„Wir haben sehr viele Kunden im ländlichen Raum, da macht der Umzug schon Sinn“, meint Arndt. Außerdem wird künftig der Aufsichtsrat und anderen Gremien des Unternehmens ebenfalls direkt am Firmensitz tagen können. Die Wowi als größte Wohnungsunternehmen wiederum ist sehr froh, ein so großes und erfolgreiches Unternehmen wie die Energie Vorpommern als Mieter in der größten Gewerbeeinheit zu haben.

Die Energie Vorpommern, die einst als Gasversorgung Vorpommern begann, hat heute neben Erdgas auch Strom im Angebot und betreibt mit einem Tochterunternehmen ein eigenes Erdgasnetz. Mit dem Umzug in das neue Gebäude im Herzen von Wolgast ist auch energiemäßig eine kleine Premiere verbunden: Die Mieter der Wohnungen und der Gewerbeeinheiten des Neubaus rechnen ihre verbrauchte Energie direkt mit dem Versorger ab und nicht mehr mit dem Vermieter. „So können sie ganz direkt auf ihren Verbrauch Einfluss nehmen“, informiert Arndt.

Von Cornelia Meerkatz