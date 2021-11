Rostock

Sie machen sich für ihre Mitmenschen stark, kümmern sich um Kulturgut, überwinden Grenzen und verbinden Generationen: Gut 16 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Sie fördern Kinder, bekämpfen Rassismus, begleiten Geflüchtete oder befreien die Natur von Müll. Um diesen Einsatz zu würdigen, werden am 2. Dezember verdienstvolle Einzelpersonen und gemeinnützige Initiativen mit dem Deutschen Engagementpreis geehrt – dem bundesweit größten Award für das Ehrenamt. Insgesamt 406 Projekte sind nominiert. Für Mecklenburg-Vorpommern gehen folgende acht ins Rennen:

Hilfe gegen Cybermobbing und Shitstorms

Es ist die Horrorvorstellung aller Eltern: Ihr Kind gerät online an Kriminelle oder ihnen wird in sozialen Netzwerken mit Shitstorms das Leben zur Hölle gemacht. Der Verein Prävention 2.0 möchte digitale Gewalt verhindern. Das Ziel: Kinder sollen die digitale Welt mit Neugier entdecken und lernen, dabei auf sich und andere zu achten. Im Projekt „Law4school“ klärt die Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann altersgerecht über die rechtlichen Folgen und Möglichkeiten bei Cybermobbing und Co. auf. Die Idee: Nur wer weiß, was Recht und Unrecht ist, kann sich entsprechend verhalten. Zielgruppe von „Law4school“ sind Schülerinnen und Schüler und alle, die mit ihnen zu tun haben. Die Webinare machen Betroffenen Mut, sich gegen Unrecht zu wehren. Derzeit entwickelt der Verein ergänzend zu den Live-Webinaren eine Lernplattform. Sie bietet zum Beispiel Video-Clips, in denen Juristinnen und Juristen selbst komplizierte Sachverhalte mit einfachen Worten erklären. Die derzeit geplanten Lernkurse decken Themen wie Cybergrooming, Hate Speech, Cyberstalking, Verbreitung strafbarer Inhalte und Urheberrecht ab.

Rechtsanwältin Gesa Stückmann gibt Webinare zum Thema Cyber-Mobbing. Damit erreicht sie von Rostock aus Schulen in ganz Deutschland Quelle: Dietmar Lilienthal

Event als Livestream Die Verleihung findet am 2. Dezember im Deutschen Theater Berlin statt – aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ohne großes Live-Publikum. Wer miterleben möchte, wer mit dem Award ausgezeichnet wird, hat online die Chance dazu. Das Event wird ab 18 Uhr als Livestream auf www.deutscher-engagementpreis.de übertragen.

Lebensfreude auf dem Friedhof

Sibylle Runge beschäftigt sich mit einem Thema, das zunächst todernst klingen mag: Sie kümmert sich um Gruften und Gräber. Als Mitglied des Friedhofsvereins Wismar will sie den „Totenacker“ der Hansestadt als Kulturgut bewahren und ihn aufwerten, damit er als mehr wahrgenommen wird, als die letzte Ruhestätte für sterbliche Überreste. Der Friedhof soll nicht nur ein Ort der Trauer sein, sondern ein Platz, der wie ein Park erlebbar ist. Diesem Ziel widmet sie sich mit Tatkraft und Lebensfreude. Das brachte ihr bereits den Titel „Botschafterin der Wärme“ ein.

Sibylle Runge engagiert sich im Friedhofsverein Wismar. Quelle: Haike Werfel

Verfechter von Fair Play und Toleranz

Diese Landeshauptstädter haben schon viele Kämpfe erfolgreich ausgefochten: Die Fechtgesellschaft Schwerin hat national und international Siege eingeheimst. Möglich machen das viele Helfende im Hintergrund, die einen Großteil ihrer Freizeit dem Verein widmen. Dieser macht sich neben dem Leistungs- auch für den Breitensport stark und bietet zahlreiche Angebote vom Kinder- bis hin zum Seniorensport. Hierbei werden Werte wie Fair Play und Toleranz vermittelt. Die Beteiligten erfahren, wie schön und wichtig ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft ist.

Die Fechtgesellschaft Schwerin trumpft nicht nur bei Wettkämpfen auf, sie bringt Kindern und Jugendlichen auch Werte wie Teamgeist und Fair Play bei. Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Hafenvereins-Chef macht Fischerdorf zum Magneten

Siegfried Henck ist ein waschechter Vorpommer und der Heimat verbunden. Im alten Fischerdorf Kampf – gelegen, wo sich das Naturschutzgebiet Peenehaffmoor und der Naturpark Flusslandschaft Peenetal treffen – setzt er sich seit 1995 als Vorsitzender des Hafenvereins Kamp ein für den Erhalt des Hafens. Sein Ziel: Wassersport fördern und zugleich den Hafen als Mittelpunkt des idyllische Dorfes zu einem Magnet für alle zu gestalten. Das glückt: Aus einer Gemeinschaft von zwölf Gründungs- wurden fast 40 Vereinsmitglieder, die gemeinsam dafür Sorge tragen, dass dieser Ort für Hunderte Menschen in ganz Deutschland zu einem Geheimtipp wurde. Großen Anteil daran hat Siegfried Henck, denn er versteht es, Mitglieder zu motivieren und neue Leute für die Weiterentwicklung des gesamten Dorfes anzuheuern.

Siegfried Henck macht das kleine Fischerdorf Kamp zum beliebten Ziel für Ausflügler und belebt die Dorfgemeinschaft. Quelle: Christopher Niemann

Usedomer radeln für Kinder auf die Brocken-Spitze

Diese Usedomer treiben’s mit ihrem Einsatz für andere buchstäblich auf die Spitze: Im Rahmen des Projektes „BikeTeam Zinnowitz – Brocken-& Fichtelberg-Tour“ sind Hospizpfleger und Radsportler mit viel Motivation und Ehrgeiz 24 Stunden non-stop vom Seebad Zinnowitz bis auf den Brocken im Harz geradelt. Im Zuge der Aktion sammelten sie Spenden, die sowohl lebensverkürzt erkrankten Kindern als auch Natur- und Umweltprojekten zugutekommen.

Ronny Dick und Daniel Henczyca auf dem Brocken. Quelle: privat

Netzwerk ermöglicht klugen Köpfen, voneinander zu lernen

Zeitgemäße Bildung für alle – das hat sich das Projekt #MVedu auf die Fahnen geschrieben. Unter diesem Namen vernetzen sich Bildungsenthusiastinnen und -enthusiasten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen #MVedu zum Netzwerk etablieren, um Medienkompetenz in der nordöstlichen Region der Bundesrepublik in der Breite zu fördern. Dafür wurde eine Website aufgebaut, die Akteure organisieren virtuelle Workshops, sogenannte Online-Barcamps, in denen Teilnehmende voneinander lernen und sich inspirieren. Jeden zweiten Mittwoch im Monat erwarten die Community Inputs zu Bildungsthemen und Raum für Austausch und Vernetzung. Katharina Bluhm, Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Medien Mecklenburg-Vorpommern, zählt zu den Köpfen, die sich für das Projekt einbringen. Sie ist überzeugt: „Gemeinsam kommen wir besser weiter als allein. Wir können so viel von und miteinander lernen.“

Das Projekt #MVedu will zeitgemäße Bildung fördern. Katharina Bluhm gehört zu den kreativen Köpfen, die sich einbringen. Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Kinder und Jugendliche heuern auf Kogge an

Dass Geschichte nicht trocken sein muss, beweist eine Truppe aus Torgelow: Der Traditionsschiffverein „Ucra – die Pommernkogge“ taucht ein in die Hansezeit und zwar auf praktische Weise. Er erhält und betreibt den Nachbau einer Hanse-Kogge und macht so das maritime Erbe und Handwerk erlebbar. Bei erlebnispädagogischen Törns lernen Kinder und Jugendliche Wissenswertes zur Hansegeschichte und wie man mit einem Traditionsschiff segelt. Mannschaftsgeist und Verantwortungsbereitschaft werden dabei auf praktische Weise vermittelt.

Der Traditionsschiffverein „Ucra – die Pommernkogge“ nimmt Jugendliche mit auf eine Seereise in die Hansezeit. Quelle: Ove Arscholl

Bewegende Biografien gegen Rassismus

Nominiert für den DeutschenEngagementpreis – die „AG Kriegsgräber“ der Europaschule Rövershagen Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Es sind die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte, auf die Schülerinnen und Schüler der Europaschule Rövershagen mit dem Projekt „Weitererzählen“ ein Schlaglicht richten: Die „AG Kriegsgräber“ beschäftigt sich mit Schicksalen von Opfern der Shoah. Der nationalsozialistische Völkermord an abertausenden Juden darf nicht in Vergessenheit geraten. Wie aber lässt sich die Erinnerung lebendig halten, wenn es keine Zeitzeuginnen und -zeugen mehr gibt? Hier setzt das Projekt an. So entstanden über Jahre hinweg bewegende Biografien zu Betroffenen aus Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien und der Ukraine. Die Lebensgeschichten zeigen, was passiert, wenn man Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Raum bietet und zulässt, wenn sich kaum jemand dagegen wehrt. Die Schülerinnen und Schüler sind sich einig: Mahnende Reden und ein paar Blumen reichen nicht aus. Sie wollen neue Wege der Erinnerungs- und Gedenkkultur einschlagen, damit sich der Holocaust niemals wiederholt.

Von Antje Bernstein