Wolgast

So rappelvoll sieht man den Wolgaster Stadthafen selten. Am Wochenende machte eine Segelgemeinschaft aus Großbritannien auf ihrer Tour über die Ostsee Halt im Wolgaster Stadthafen. Die zahlreichen Segler hatten sich zuvor bei Hafenmeister Henry Hahn angekündigt und dabei Glück, weil während ihrer Liegezeit in der Herzogstadt kein Kabinenschiff angemeldet war. So gab es genügend Platz im Stadthafen und die Engländer waren angesichts der reibungslosen Kommunikation zwischen ihnen als Segler, dem Hafenmeister und der Stadt Wolgast begeistert. Der Gemeinschaftsausflug setzte seine Route dann in Richtung Ueckermünde fort – und im Stadthafen liegt hoffentlich bald wieder eine Seglerflotte.

Tilo Wallrodt