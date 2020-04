Engpässe durch Corona: Koserows Seebrückenbauer warten auf Schrauben aus Italien

Koserow

Jetzt hat die Corona-Krise auch den Koserower Seebrückenbau erreicht. „Stand jetzt liegen wir drei bis vier Wochen in Bauverzug“, sagt Bürgermeister René König nach der wöchentlichen Bauberatung. Probleme gibt es inzwischen mit der Materiallieferung. „Die Hohlprofile, die für den Bau der Bögen verwendet werden, können derzeit nicht aus England geliefert werden. Das Werk hat die Produktion eingestellt. Jetzt müssen wir warten, bis es dort weitergeht“, sagt König.

Knapp 7, 5 Millionen Euro kostet das neue Wahrzeichen in Koserow. Die Gemeinde zahlt rund 2,5 Millionen Euro, das Wirtschaftsministerium 4,9 Millionen Euro. Das Bauwerk mit drei Wellenbögen wird unter anderem einen Anleger für den Fahrgastschiffsverkehr (inklusive Rampe für Rollstuhlfahrer) und eine rund 900 Quadratmeter große Plattform umfassen.

Anzeige

Eröffnung im August nicht zu halten

„Für die Fertigstellung des ersten Bogens wird das Material, was in der ersten Charge geliefert wurde, noch reichen. Dann wird es eng“, so König, der auf einen weiteren Mangel verweist. Der mit dem Bau beauftragten deutsch-niederländischen Firma Heuvelman Ibis GmbH fehle es an Spezialschrauben.

Weitere OZ+ Artikel

Rund 50 000 waren in Italien bestellt, „10 000 hat die Firma jetzt in ganz Europa zusammengekauft. Wann die Schrauben kommen, wissen wir in diesen unsicheren Zeiten noch nicht“, so der Bürgermeister.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Insgesamt sollen später rund 60 Pfähle die Konstruktion am Strand halten. Die künftige, eindrucksvolle Flaniermeile Koserows soll durchgängig barrierefrei sein. Der 15. August als Eröffnungstermin für die neue Seebrücke sei nicht mehr zu halten, so König. „Im allerbesten Fall könnte es vielleicht der 3. Oktober werden. Und wenn das nicht klappt, wird es das Frühjahr 2021.“

Mehr zum Thema:

Von Henrik Nitzsche