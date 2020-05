Engstellen in Kröslin bereiten Straßenbauern Kopfzerbrechen

Kröslin

Die geplante Erneuerung der Ortsdurchfahrtsstraße in Kröslin lässt weiter auf sich warten. Ursprünglich war geplant, bereits 2017/2018 den betreffenden Abschnitt der Landesstraße 262 grundhaft neu auszubauen. Seither wurde das Vorhaben immer wieder verschoben. Ende 2018 gab das federführende Straßenbauamt Neustrelitz auf Anfrage „Kapazitätsengpässe bei der Abarbeitung anderer Maßnahmen“ als Grund für die zeitliche Verzögerung an.

Tatsächlich erweisen sich die Vorbereitungen für das Gesamtprojekt als komplex und schwierig, was mit der teilweise sehr dicht stehenden Bebauung entlang der Trasse zusammenhängt. Fahrradfahrer und Fußgänger, die Kröslin auf der L 262 passieren, müssen derzeit gefährliche Engstellen durchqueren. Um diesem Missstand abzuhelfen und zu einer tragfähigen Lösung zu kommen, seien in der Vorplanung verschiedene Varianten hinsichtlich Linienführung und Querschnittsgestaltung untersucht werden, teilt jetzt Jens Krage als Leiter des Straßenbauamtes mit.

Amt hofft auf einvernehmliche Lösung

„Nunmehr haben wir uns mit der Gemeinde auf eine Vorzugsvariante verständigt, die aber einige Grundstücksbetroffenheiten mit sich bringt“, so Krage. Mit den betreffenden Eigentümern solle bis zum Jahresende geklärt werden, ob sie Teile ihres jeweiligen Grundstücks veräußern, um Platz für eine breitere Ortsdurchfahrt zu gewinnen. „Wenn diese Gespräche zu einem positiven Ergebnis führen, können wir Anfang 2021 die Entwurfsplanung abschließen, dann an die Genehmigungs- und Ausführungsplanung gehen und im Frühjahr 2022 mit dem Bau beginnen“, erklärt der Amtsleiter.

Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz Quelle: Hannes Ewert

Dass der Um- und Ausbau der Ortspassage in immer weitere Ferne rückt, sorgt in der Gemeinde Kröslin für Ärger und Enttäuschung. „Seit 2017 planen wir nun schon zusammen mit dem Straßenbauamt dieses Vorhaben und dann ist es nicht möglich, die notwendigen Eigentumsfragen zu klären?“, fragt Bürgermeister Holger Dinse kritisch an. Es sei „wirklich ärgerlich, dass wir als Ehrenamtler den Leuten hinterherlaufen müssen, die dafür bezahlt werden, eine einvernehmliche Lösung zu finden.“

Hauptkanal für Abwasser soll erneuert werden

Dinse verweist darauf, dass es sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt habe, jedes Jahr eine Nebenstraße in Kröslin auszubauen. „Die Fritz-Reuter-Straße zum Beispiel ist nicht mehr befahrbar“, unterstreicht er. „Wir kommen aber seit einigen Jahren mit unserem Straßenbau nicht mehr weiter. Der Grund dafür ist, dass wir die Regenwasserableitung weiterer Zufahrtsstraßen nicht mehr in den unter der Landesstraße 262 befindlichen Hauptkanal einbinden dürfen, weil dieser bereits jetzt überlastet ist“, verdeutlicht der Bürgermeister das Dilemma.

Im Zuge des Neuausbaus der Ortsdurchfahrt soll auch dieser Hauptkanal erneuert werden. „Deshalb“, so Dinse, „warten wir darauf, dass es dort endlich losgeht.“ Auch sei, um den Einwohnern während der Bauphase den langen Umweg über Wusterhusen zu ersparen, eine innerörtliche Umleitung empfehlenswert, für die ebenfalls Vorbereitungen zu treffen seien.

Holger Dinse, Bürgermeister der Gemeinde Kröslin Quelle: Cornelia Meerkatz

Die veranschlagten Kosten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Kröslin wurden von der Behörde in Neustrelitz stets mit 1,2 Millionen Euro angegeben. Der Bauumfang schließt die gesamte Straße mit Nebenanlagen, die Regenentwässerungsleitung mit den dazugehörigen Einläufen, die Borde sowie den Straßenaufbau ein.

Neue Asphaltdecke von Kröslin bis Wolgast

Laut Krage ist mittelfristig sogar vorgesehen, die gesamte Landesstraße 262 von Greifswald über Kemnitz und Kröslin bis nach Wolgast baulich auf den neuesten Stand zu bringen. Von September bis Dezember 2020 soll der Abschnitt von Kröslin bis Wolgast für 2,2 Millionen Euro eine neue Asphaltdecke und ergänzende Schutzplanken erhalten, was eine vierwöchige Vollsperrung mit sich bringt. Eine Umleitungsvariante werde gegenwärtig erarbeitet.

Zudem will das Straßenbauamt im Zeitraum vom Frühjahr bis zum Herbst 2021 den Knotenpunkt L 262 / VG 23 bei Lubmin als Kreisverkehr ausbauen. Und, so Krage: „Noch in diesem Jahr ist der Ausbau des etwa 600 Meter langen Abschnitts von diesem Knotenpunkt bis zum Abzweig Am Teufelstein vorgesehen.“

