Enkeltrickbetrüger agieren auf der Insel Usedom

Zinnowitz

In der Vorwoche wurden in Zinnowitz mehrere hochaltrige Damen von unbekannten Personen angerufen. Die Unbekannten gaukelten den Rentnern vor, dass sie die Enkel sind und sich derzeit in Zahlungsschwierigkeiten befinden. Sie brauchen dringend eine gewisse Menge Geld. Wie die Polizei berichtet, erkannten die Damen den Betrug sofort und ließen sich auf keine weiteren Gespräche ein.

Immer wieder kommt es vor, dass unbekannte bei Rentnern anrufen und sich als Enkel ausgeben. Beim sogenannten Enkeltrick wurden schon etliche Rentner um viel Geld betrogen. Diese kriminelle Masche wird europaweit durchgeführt.

Von Hannes Ewert