Enrico Komning (AfD): In der aktuellen Politik läuft fast alles schief

Neubrandenburg

Enrico Komning hat bereits einige Jahre im Bundestag hinter sich. 2017 zog er über die Liste ein, ist einer von vier parlamentarischen Geschäftsführern der AfD-Fraktion im Parlament. Der 53-Jährige ist von Haus aus Jurist. Politisch aktiv sei er seit bereits 20 Jahren. Für den Bundestag kandidiere Komning, weil er seinen „Teil dazu beitragen möchte, dass Deutschland wieder normal wird. Freiheit, Selbstverantwortung, Solidarität zwischen den Menschen und Heimatliebe sind die Leitlinien meines politischen Handelns.“

Hinzu komme, dass Komning eine klare Meinung zu der aktuellen Politik hat. „In der aktuellen Politik läuft fast alles schief.“ Mit dem Rückzug aus Afghanistan sieht er ein besonders aktuelles Beispiel in der Außenpolitik. Deutschland müsse endlich wieder selbstbewusst und souverän – dabei friedlich – seine Interessen in der Welt vertreten.

Klimapolitik kostet Billionen und schade dem Land

Ein weiteres Beispiel findet der AfD-Politiker in der Klimapolitik. Sie sei mit der „sogenannten Energiewende“ eine Katastrophe, koste Billionen, schade unserem Land und seinen Bürgern und helfe dem Klima kein bisschen. Er will den Mittelstand stärken und für eine Familienpolitik einstehen, die sich um die klassische Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kindern kümmere. „Toleranz gegenüber allen anderen Lebensentwürfen ist klar, aber die Familien mit Kindern kommen heute viel zu kurz.“

Das Direktmandat wolle er, so er es gewinnt, für den weiteren Prozess der Professionalisierung unserer AfD-Bundestagsfraktion nutzen. Direktmandate hätten mehr Gewicht im Parlament und in der eigenen Fraktion. „Wir müssen bereit sein, Verantwortung für unser Land zu übernehmen, das von der politischen Konkurrenz so sträflich vernachlässigt wird“, erklärt Komning und wird dabei deutlich: „Nach jetzigem Stand glaube ich, dass wir Deutschlands letzte Hoffnung sind.“

Müssen Menschen die Freiheit vollumfänglich zurückgeben

Als vordringlichstes Thema benennt Komning die Rückgabe der Freiheit. „Diese Regierung hat sich so sehr an ihre Sondervollmachten gewöhnt, dass sie davon nicht mehr lassen will.“ Staatliche Eingriffe seien nur noch bei einer gesamtgesellschaftlichen Notlage gerechtfertigt, bei einer echten und nicht herbeigeredeten Überlastung des Gesundheitswesens.

Für seinen eigenen Wahlkreis hat Komning dafür auch ein besonders großes Ziel: „Mein ländlich geprägter Wahlkreis braucht eigentlich nur das, was auch das Grundgesetz fordert: gleichwertige Lebensverhältnisse – wie im übrigen Deutschland.“ Aktuell lebten die Menschen in miserablen Verhältnissen, was man den Altparteien zu verdanken habe. Statt Rückbau brauche es Investitionen in allen Bereichen. Dafür wolle Enrico Komning sich einsetzen.

Von Philipp Schulz