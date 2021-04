Bansin

Zitronenfalter flattern durch die sich erwärmende Frühlingsluft, Frösche quaken am Ufer und ein Enten-Pärchen schwimmt lautlos über den See. Drumherum in den hohen Buchen und Kiefern ist Vogelgezwitscher zu hören und sonst nichts.

Noch ist wenig frisches Grün zu sehen. Der kalte April zeigt deutlich seine Spuren. Doch die Natur steht in den Startlöchern. Der Sumpfporst hat schon dicke Knospen ausgebildet. Bald tummeln sich hier Libellen und das Quaken nimmt zu. Vor allem wird in wenigen Wochen die Gelbe Teichrose blühen, die hierzulande Mummel oder Mümmelken genannt wird und die dem Mümmelkensee seinen Namen gab.

Startpunkt ist im Fischerweg

Das Kesselmoor inmitten des Bansiner Waldes ist Ziel einer naturkundlich äußerst spannenden Wanderung auf einer etwa 6,5 Kilometer langen Rundstrecke. Die führt über einen Naturlehrpfad hin und entlang der Kliffkante der Steilküste des Langen Berges zurück. Gut zwei Stunden sollte man dafür einplanen. Denn viele Info-Tafeln säumen den Weg und geben Auskunft über die Besonderheiten links und rechts desselben.

Der Weg zum Mümmelkensee ist gut zu finden, auch dank dieser erklärenden Hinweistafel. Quelle: Dietmar Pühler

Startpunkt für den Waldspaziergang ist am Bansiner Fischerweg unweit der Waldkirche. Vom Seebad aus gelangt man über die Waldstraße und an der Kita Waldzwerge vorbei dorthin. Am Fischerweg gibt es im Übrigen genügend Parkplätze für motorisierte Wanderer. Beginnen Sie die Wanderung hinter der rotweißen Schranke gegenüber. Nach wenigen Hundert Metern erreichen Sie eine Weggabelung. Hier gelangen Sie rechts zum Naturlehrpfad Mümmelkensee und bald zu einer großen Infotafel mit einer Karte und dem eingezeichneten Lehrpfad.

Die Wanderstrecke zum Mümmelkensee und der Steilküste des Langenbergs beträgt 6,5 Kilometer. Quelle: OZ-Grafik: Arno Zill

Naturlehrpfad wurde von Schülern errichtet

Hier erfährt man, dass der Naturlehrpfad 1978 von Schülerinnen und Schülern der Polytechnischen Oberschule (POS) Bansin eingerichtet und später von Gymnasiasten des Maxim-Gorki-Gymnasiums Heringsdorf instand gehalten wurde. Bis in die 2010er Jahre wurden vom Ökokurs der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom (EGS) Informationstafeln auf dem Lehrpfad aufgestellt.

Eine erste über „Monokulturen im Wald“ befindet sich direkt an der nächsten Weggabelung. Hier nehmen Sie den linken Weg, der dort mit einem Eichenblatt und einem Diagonalstrich auf einem Baum markiert ist. Diese Symbole bringen Sie sicher zum Mümmelkensee.

Im Bansiner Wald wechseln sich Buchen und Kiefern ab, beides die dominierenden einheimischen Arten. Es gedeihen aber auch einige fremde Gehölze sehr prächtig, worauf die Tafel „Neophyten“ hinweist. Später werden Sie noch von kleinen Schildern auf die Standorte von Douglasie, Weymouth-Kiefer und Lebensbaum hingewiesen.

Vorbei an Hasen- und Wolfskuhle

Zunächst geht der leicht hügelige Weg an zwei tiefen Senken vorbei, der Hasen- und der Wolfskuhle. Hier soll 1756 der letzte Wolf auf Usedom erlegt worden sein. An der Wolfskuhle wächst unter anderem die Douglasie, ein in Nordamerika beheimateter Nadelbaum. Eine kleine Tafel weist auf die Baumart hin, die ein wertvolles Forstgehölz darstellt.

Das gesamte Waldgebiet im Westen von Bansin gehört zu der in der letzten Eiszeit entstandenen Endmoränenlandschaft Ost-Usedom. Weitere Info-Tafeln des EGS-Ökokurses weisen auf die „Ursachen der Waldschäden“, auf „Die Leistungen des Waldes“ und den Wert eines Baumes („Ein Baum in Zahlen“) hin.

Achten Sie immer auf die Markierungen, die allerdings an einer Stelle fehlt und zwar an der letztgenannten Tafel an einem Hauptforstweg. Ein kleiner Pfeil nach rechts auf der Tafel könnte hier Abhilfe schaffen. Nach einigen Hundert Metern kommen Sie zu einer Abzweigung, an der links ein Pfeil „Naturlehrpfad Mümmelkensee“ den Weg weist.

Hallenartiger Buchenhochwald

Der Pfad führt nun durch einen hallenartigen Buchenhochwald. An diesen schließt sich ein Weymouth-Kiefern-Bestand an. Diese Baumart wurde wegen ihres hohen, geraden Wuchses und ihres forstwirtschaftlichen Nutzens hier angesiedelt. Die nächsten Tafeln des Ökokurses, der vom ehemaligen Bansiner Lehrer Harald Heinz ins Leben gerufen wurde, informieren über „Einheimische Säugetiere“ und die Trinkwasserfassung Adlerhorst im Bansiner Forst.

Lesen Sie auch:

Jugendherberge Heringsdorf auf der Insel Usedom: Angst vor fehlendem Personal

Ostseeurlaub 2021: Was ist in MV am Strand erlaubt und was nicht?

Zweite Corona-Strandsaison in MV beginnt ohne Strandkörbe

Nun führt der Lehrpfad steil hinunter in eine Senke, in der sich ein überdachter Rastplatz direkt am Nebenmoor „Karschenbruch“ befindet. Eine Infotafel klärt darüber auf, dass das Zwischenmoor durch starke Wasserentnahme im Wassereinzugsgebiet Adlerhorst sehr schnell verlandet und das Feuchtgebiet dadurch verwaldet. Von hier geht es rechts weiter und schon bald ist der Mümmelkensee erreicht.

Das Kesselmoor liegt in einer Senke, an deren teils steilen Rändern Kiefern und Buchen wachsen. Seine Entstehung verdankt es einem verschütteten Toteisblock, der beim jüngsten Gletschervorstoß im Holozän schmolz und ein offenes Gewässer hinterließ. Das Kesselmoor hat eine Mächtigkeit von vier bis fünf Meter am Rand, in der Mitte bis zu 15 Meter. Die Wassertiefe des Kolk (Mümmelkensee) beträgt bis zu zwei Meter.

Kleiner Moorsee mit Holzsteg

Der Mümmelkensee hat keinen Zu- und Abfluss, er speist sich, wie jedes andere Hochmoor, ausschließlich aus Niederschlägen und dem Zufluss der umgebenden Hänge. Hier angekommen, lohnt es sich auf dem Holzsteg den Blick über das dunkelblaue Gewässer schweifen zu lassen und die Ruhe zu genießen. Der Moorsee ist von einem schmalen Schwingmoorsaum umgeben. Hier wachsen Torfmoose, Blasenbinse, Schlamm-Segge, Schmalblättriges Wollgras sowie der Rundblättrige Sonnentau.

Dahinter breitet sich der Sumpfporst aus, neben dem Heidekraut und Krähenbeere zu finden sind. An Baumarten dominieren in der Senke Birken und Kiefern, an den Hängen Kiefern, Fichten und Douglasien sowie Buchen. Gehen Sie nun auf der Ostseite des Mümmelkensees weiter, dann steigt der Weg leicht an. Linkerhand stehen mächtige Exemplare des Lebensbaumes (Thuja).

Der Blick von der Steilküste des Langen Bergs bei Bansin ist traumhaft schön. Quelle: Dietmar Pühler

Auf der Kuppe befindet sich ein in die Jahre gekommener Rastplatz. An diesem vorbei führt ein schmaler Pfad hinunter zum Ostsee-Fernradweg. Dort halten Sie sich rechts und sehen einen weiteren überdachten Rastplatz, der allerdings ist funkelnagelneu.

Buschwindröschen blühen schon

Von hier gelangen Sie links über einen Waldweg hinauf zur Steilküste des Langen Bergs. Der bietet Ihnen an unzähligen Stellen eine herrliche Aussicht über die Ostsee. Bei guter Sicht erkennen Sie links am Horizont die Insel Greifswalder Oie und rechts die Insel Wollin mit ihrer bis zu hundert Meter hohen Steilküste. Wandern Sie im zeitigen Frühjahr, erfreuen unzählige weiß blühende Buschwindröschen (Waldanemonen) und blau blühende Leberblümchen Ihre Augen.

Nach einem steten Auf und Ab mit vielen Aussichtspunkten kommen Sie am Forsthaus Langenberg vorbei, dem höchstgelegenen Hotel auf Usedom. Über die Zufahrtsstraße des Hotels gelangen Sie zurück nach Bansin. Halten Sie sich rechts, kommen Sie zum Fischerweg und erreichen so den Ausgangspunkt, den Parkplatz bei der Waldkirche.

Von Dietmar Pühler