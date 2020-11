Er will die Geschichte von Pudagla aufschreiben

Pudagla

„Geschichte und Geschichten aus Pudagla“ – der Arbeitstitel steht. Von einer Chronik will Siegfried Hornich zwar nicht sprechen, dennoch darf er sich jetzt Chronist der Gemeinde Pudagla nennen. Seit mehreren Jahren lebt der gebürtige Berliner in dem Ort nahe der Kaiserbäder. „Lange haben die gesammelten Unterlagen zur Geschichte Pudaglas in der Bürgermeisterei im Schrank gelegen und dem Bürgermeister Fred Fischer auf der Seele. Mehrfache Ansätze, mit Hilfe der Dokumente eine Chronik zu erarbeiten, blieben bislang ohne Erfolg. Nun versuche ich mich“, sagt Hornich, der früher Redakteur und zuletzt Verlagsleiter bei der Verlagsgesellschaft Markt und Wirtschaft in Berlin war.

Mehr durch Zufall kam er dazu mit Bürgermeister Fred Fischer ins Gespräch. „Ich ließ mich überzeugen, wenigstens einmal die Dokumente zu sichten. Das hat mein Interesse geweckt. Ich habe Lust auf das Projekt.“

Zumal Hornich einen guten Bestand vorfindet. „Die Geschichte des Ortes ist seit der ersturkundlichen Erwähnung im Jahre 1250 recht gut belegt. Über das Kloster und das Schloss und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Insel Usedom ist zu allen Zeiten umfangreich publiziert worden. Dünner ist die Quellenlage immer dann, wenn Pudagla in den Strudel politischer Zeitenwenden geraten ist“, sagt der Ortschronist. „Da muss noch recherchiert werden. Die Zeit eilt, denn von denen, die noch das Ende des Zweiten Weltkrieges miterlebten, können nur noch wenige Auskunft geben“, so der Pudaglaer.

Deshalb bittet er all jene, die noch eigenes Erleben, Briefe, Fotos, Karten, Ausweise und vieles mehr für die Chronik haben und zur Verfügung stellen können, ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen. „770 Jahre Pudagla lassen sich nicht mal eben so aufarbeiten“, meint Hornich, der schon die ersten Zeilen geschrieben hat.

Einen Übergabetermin seiner Pudaglaer Geschichten will er sich nicht setzen. „Auch wie das Endprodukt mal aussehen soll, ist noch nicht besprochen. Mit den heutigen Möglichkeiten sind sowohl im Printbereich wie in der digitalen Welt viele Varianten denkbar.“

