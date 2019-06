Wolgast

In der Herzogstadt findet am 15. Juni die 12. Auflage des Erdbeerfestes auf dem Rathausplatz statt. Der Handels- und Gewerbeverein und die Stadt Wolgast sind mitten in den Vorbereitungen dafür. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist das 11. Bettenrennen. Dafür werden dringend Vierer-Teams gesucht. Interessierte sollten sich den Spaß nicht entgehen lassen und beim Wettkampf antreten. Start und Ziel sind jeweils an der Bühne auf dem Rathausplatz. Auf der Strecke sind einige kleine Aufgaben zu erfüllen. Prämiert werden am Ende die schnellsten Betten. Anmeldungen der Mannschaften nimmt die 1. stellvertretende Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Wolgast, Ulrike Burchardt, unter Telefon 0170 / 4925911 oder per Mail an ulrike_burchardt@web.de entgegen.

Cornelia Meerkatz