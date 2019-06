Schalense

Kurz nach 17 Uhr am Donnerstagnachmittag war es soweit: Die Fackel brennt. Mit Schalense ist der letzte nicht mit Erdgas erschlossene Ortsteil von Wolgast an das Erdgasnetz angeschlossen worden. „Ich habe nicht gewusst, wie groß Schalense ist“, bekannte Rito Schmidt, Abnahmemeister der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH. Um so überraschter war er über die Resonanz im Januar 2018, als im Rahmen einer Bürgerversammlung die Möglichkeiten einer Erdgaserschließung vorgestellt wurden.

In Schalense werden rund 130 000 Euro für die Verlegung von knapp 2500 Metern Erdgasleitung investiert. Damit werden nach heutigem Stand künftig etwa 30 neue Abnehmer mit Erdgas versorgt. Die Arbeiten an der Leitung sind bereits abgeschlossen, derzeit werden bereits die Netzanschlüsse errichtet. Außergewöhnlich an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit der Firma Plückhahn aus Wolgast. So konnte die Erdgaserschließung mit dem Breitbandausbau gekoppelt werden, lobte am Donnerstag Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos). Neben einem neuen Erdgasanschluss haben sich so auch viele Bürger für schnelles Internet entscheiden können. Die beiden Geschäftsführer Raik Plückhahn und Volker Höfs betonen, dass für die Maßnahme keine Fördermittel eingesetzt wurden. „Die Zusammenarbeit hat es für beide Partner ohne Hilfe wirtschaftlich erfolgreich gemacht. Darauf sind wir stolz“, meint Höfs.

Der vorpommersche Erdgasnetzbetreiber investiert in den letzten Jahren kräftig in den Ausbau der Erdgasnetze. „Uns ist es wichtig, dass wir unser gesamtes Versorgungsgebiet sehen. Nachdem wir im letzten Jahr in der Nähe von Grimmen investiert haben, sind wir in diesem Jahr in der Nähe von Wolgast aktiv. Wir bauen zeitgleich auch in Netzeband und beginnen in Kürze in Lodmannshagen“, berichtet Volker Höfs, Geschäftsführer der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH.

Für die Gesellschaft, die über die Energie Vorpommern GmbH mehrheitlich Städten und Gemeinden in der Region gehört, geht damit das Konzept auf. Sie will auch in ländlichen Regionen moderne Infrastruktur schaffen, die das Leben auf dem Land weiter attraktiv macht. „Gasnetz Vorpommern“ betreibt in Vorpommern Erdgasnetze mit einer Länge von etwa 900 km Länge und versorgt damit über 16 000 Kunden in 42 Gemeinden und Ortsteilen der Region.

Cornelia Meerkatz